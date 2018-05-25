На Россию официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга"

Власти Нидерландов и Австралии - стран, наряду с Малайзией потерявших в крушении пассажирского "Боинга" на Донбассе летом 2014 года наибольшее количество своих граждан, сегодня официально возложили ответственность за гибель самолета на Россию, призвав российские власти отказаться от кампании дезинформации.
Как передает BBC News, согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.
"Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стеф Блок.
По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.
В Австралии также призвали Россию дать ответ на доклад JIT. Как заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, слова которой приводит SBS, Москва должна ответить на вопрос, каким образом современное ракетное оружие было перевезено с территории России на Восточную Украину, применено для уничтожения гражданского самолета, что привело к гибели 298 человек, после чего немедленно было возвращено обратно в Россию.
Соединенные Штаты полностью доверяют объявленным накануне выводам международной Объединенной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, передает Newsru.com. Согласно докладу JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, подписанном пресс-секретарем Хизер Нойерт. Вашингтон призвал Россию прояснить, какую она играла роль в авиакатастрофе.
"Сегодняшнее заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ", - отметили в Госдепе.
В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили о требовании Совета Безопасности ООН привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе и призыве ко всем государствам сотрудничать в их установлении. "Пришло время для России прекратить лгать и прояснить свою роль в крушении", - заявила Нойерт.
По словам официального представителя Госдепа, США по-прежнему уверены в честности и справедливости расследования, проводимого международной следственной группой. В заявлении Вашингтон вновь выражает самые глубокие соболезнования семьям и близким жертв крушения и призывает к правосудию от имени 298 погибших.
Как заявили накануне в JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России. Специалисты проследили путь "Бука" из РФ в Донбасс. В частности, в России он был замечен на дорогах Курска, Старого Оскола, Алексеевки, Россоши и Миллерово. В то же время, кто обслуживал этот ЗРК в день катастрофы, 17 июля 2014 года, эксперты сказать пока не могут.
Число подозреваемых в причастности к атаке на пассажирский самолет следствие по-прежнему оценивает в "несколько десятков" человек, заявил на пресс-конференции голландский генпрокурор Фред Вестербеке, который руководит расследованием. Также изучается возможная причастность к нанесению удара по самолету служащих 53-й зенитной ракетной бригады армии РФ.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
Российские власти категорически отрицают причастность к катастрофе. Накануне президент России Владимир Путин, комментируя результаты расследования по крушению Boeing, заявил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. "Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - сказал он.
Минобороны РФ, в свою очередь, отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. В министерстве также отметили, что голландским правоохранительным органам были представлены исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению самолета.