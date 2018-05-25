На Россию официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга"

Как передает BBC News, согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

"Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стеф Блок.

По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

В Австралии также призвали Россию дать ответ на доклад JIT. Как заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп, слова которой приводит SBS , Москва должна ответить на вопрос, каким образом современное ракетное оружие было перевезено с территории России на Восточную Украину, применено для уничтожения гражданского самолета, что привело к гибели 298 человек, после чего немедленно было возвращено обратно в Россию.

Соединенные Штаты полностью доверяют объявленным накануне выводам международной Объединенной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, передает Newsru.com. Согласно докладу JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, подписанном пресс-секретарем Хизер Нойерт. Вашингтон призвал Россию прояснить, какую она играла роль в авиакатастрофе.

"Сегодняшнее заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ", - отметили в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили о требовании Совета Безопасности ООН привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе и призыве ко всем государствам сотрудничать в их установлении. "Пришло время для России прекратить лгать и прояснить свою роль в крушении", - заявила Нойерт.

По словам официального представителя Госдепа, США по-прежнему уверены в честности и справедливости расследования, проводимого международной следственной группой. В заявлении Вашингтон вновь выражает самые глубокие соболезнования семьям и близким жертв крушения и призывает к правосудию от имени 298 погибших.

Как заявили накануне в JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России. Специалисты проследили путь "Бука" из РФ в Донбасс. В частности, в России он был замечен на дорогах Курска, Старого Оскола, Алексеевки, Россоши и Миллерово. В то же время, кто обслуживал этот ЗРК в день катастрофы, 17 июля 2014 года, эксперты сказать пока не могут.

Число подозреваемых в причастности к атаке на пассажирский самолет следствие по-прежнему оценивает в "несколько десятков" человек, заявил на пресс-конференции голландский генпрокурор Фред Вестербеке, который руководит расследованием. Также изучается возможная причастность к нанесению удара по самолету служащих 53-й зенитной ракетной бригады армии РФ.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Российские власти категорически отрицают причастность к катастрофе. Накануне президент России Владимир Путин, комментируя результаты расследования по крушению Boeing, заявил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. "Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - сказал он.