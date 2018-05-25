Видео: испуганный медведь застрял в машине и принялся бибикать

Владелица машины Линда Морад позвонила спасателям, когда увидела, что у ее припаркованной около дома друзей Subaru Outback зажглись фары. Также из автомобиля раздавалось бибиканье и завывания сигнализации. «Я здесь совсем одна, и кто-то забрался в мою машину. Фары горят, сирена визжит, как сумасшедшая, и я вижу движение внутри автомобиля», — сказала она диспетчеру.

Вскоре на место прибыла полиция и обнаружила, что взломщиком оказался черный медведь, пишет lenta.ru. «Мы думаем, он открыл дверь лапой. И судя по плачевному состоянию машины, зверь был очень испуган», — предположил капитан полиции Лоуренс Терра. Они вскрыли автомобиль, и медведь немедленно убежал прочь.

Крис Коллиби из Министерства энергетики и защиты окружающей среды американского штата Коннектикут заявил, что звери нередко вламываются в автомобили, так как их привлекает запах еды. Однако Морад отметила, что из еды в ее машине был только банан, и медведь его не тронул.