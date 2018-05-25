Читательница: в центре Таллинна бездомные поселились напротив детского сада и регулярно справляют нужду на глазах у детей

О гаражах на улице Асула мы писали ровно два года назад. Тогда ситуация вроде как сдвинулась с мертвой точки, но потом все снова затихло. И сейчас в районе Асула, 14 все по-прежнему. «Горы мусора, полуразрушенные строения с бездомными людьми, живущими в них и регулярно справляющими нужду на глазах у маленьких детей», - такую картину ежедневно наблюдает местная жительница Ольга, по словам которой все это происходит напротив детского сада Magdaleena.

«Мне как жительнице улицы Асула интересно: по закону квартирное товарищество должно следить за порядком на своей территории, убирать и своевременно решать различные текущие проблемы. Кто должен следить за порядком на территории этих гаражей? Кто владелец? Если его нет, то кто должен решать этот вопрос - городские власти? Почему уже много лет ситуация не меняется? Почему дети должны видеть весь этот страх?» - спрашивает она.

Как сообщил Rus.Postimees старейшина района Кесклинн Владимир Свет, владельцем недвижимости по адресу Асула, 14а, является гаражный кооператив Asula 14a. Участок с гаражами по адресу Асула, 14b, недавно приобрела фирма Asula 14 Arenduse OÜ.

«Здания по адресу Асула, 14b, полуразрушены, существует опасность обвала, а вся территория напоминает свалку, - констатирует старейшина. - Кроме этого, доступ к участку и гаражам открыт, что позволяет находиться там посторонним лицам из группы риска. Этими людьми начиная с 2015 года постоянно занимаются сотрудники отдела социального обеспечения Кесклинна, МуПо и полиция».

По словам Владимира Света, в прошлом году Муниципальная полиция сделала предписание хозяевам недвижимости по адресу Асула, 14а. После этого мусор возле гаражей был убран, а двери закрыты. Две недели назад МуПо обратилась с аналогчными замечаниями к новым владельцам Асула, 14b.

«Вчера Управа района Кесклинн направила владельцу официальный запрос, в котором мы просим дать к 1 июня ответ о планах дальнейшего использования недвижимости и к 18 июня убрать территорию и закрыть доступ к гаражам. Если хозяин будет игнорировать наши требования, то у нас есть договоренность с МуПо о начале производства», - отметил Свет.

В районной управе подчеркнули, что сначала нужно закрыть доступ к гаражам посторонним лицам и обеспечить порядок на территории. «Было бы разумно снести гаражи после того, как будет получено разрешение Департамента городского планирования и составлен соответствующий проект», - добавил старейшина.