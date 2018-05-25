Депутату Европарламента от Литвы, расследующему убийство Бориса Немцова, запретили въезд в Россию

«Мне только что сообщили, что в отношении меня действует пятилетний запрет на въезд в Россию. Возможно, запрет связан с моей функцией в Совете Европы и моей ролью в расследовании обстоятельств убийства Бориса Немцова», - приводит слова Зингериса NEWSru со ссылкой на Zw.

По его словам, он собирался приехать в Москву для сбора материалов в рамках расследования убийства российского политика. Зингерис добавил, что его расследование закончено лишь на 50%.

Журналист Владимир Кара-Мурза назвал запрет Зингерусу на въезд в РФ беспрецедентным случаем. «Из того, что я знаю, это первый случай в истории, когда чиновник Совета Европы не может попасть на территорию страны, входящей в Совет Европы», - отметил он.

В четверг, 24 марта, вступило в силу решение городского совета Вильнюса, который большинством голосов поддержал инициативу о переименовании сквера перед посольством России в Литве в честь убитого три года назад недалеко от Кремля Бориса Немцова.

Вильнюс стал второй западной столицей, в которой решили увековечить память Немцова. В конце февраля этого года городской совет Вашингтона официально переименовал улицу перед российским посольством в Boris Nemtsov Plaza. В январе совет единогласно проголосовал за решение дать новое название части Висконсин-авеню напротив посольства.

На этом фоне Госдепартамент США призывал российское правительство довести до конца расследование убийства Немцова, чтобы все причастные к преступлению, включая его исполнителей и организаторов, понесли заслуженное наказание.

16 марта в Москве на доме на Малой Ордынке, 3, где Немцов жил в последние годы, была установлена памятная доска. На церемонии в тот день собрались несколько десятков человек. Из родственников Немцова в открытии участвовал его сын Антон.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его застрелили на Большом Москворецком мосту прямо напротив Кремля. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в этом преступлении чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.