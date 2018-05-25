Опрос: почти половина жителей Эстонии месяцами копят на отпуск

У каждого третьего жителя Эстонии накопление денег на отпуск занимает как минимум полгода. Каждый пятый опрошенный начинает откладывать деньги за один–пять месяцев до начала отпуска. Раньше остальных расходы на отпуск начинают планировать люди в возрасте от 50 до 74 лет.

Более трети жителей вообще не откладывают деньги на отпуск, покрывая расходы из текущих доходов. В большинстве своем — это люди с более высокими зарплатами, у которых ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 800 евро.

«Жители Эстонии предпочитают отдыхать за рубежом, у моря или в деревне. Если у трети населения во время отпуска расходы остаются на привычном уровне, то примерно половина респондентов тратят в отпуске в несколько раз больше, чем в обычное время. Каждый третий житель страны во время отпуска тратит в два раза больше, чем обычно, а каждый десятый - в целых четыре раза больше, чем в повседневной жизни. В основном — это молодые, либо имеющие высокий доход люди», – прокомментировала результаты опроса руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Статистика Банка Эстонии показывает, что в 2017 году жители Эстонии посетили другие страны 3,7 миллиона раз, то есть на пять процентов больше, чем в 2016-ом. В 2017 году отдыхавшие за рубежом жители Эстонии потратили 800 миллионов евро, что на 50 миллионов больше, чем годом ранее.

Опрос Института финансов показал, что отдыхать за рубежом предпочитают молодые люди в возрасте до 24 лет и семьи с высокими доходами. Проводить отпуск за городом предпочитают люди в возрасте от 25 до 56 лет, а также семьи с небольшим доходом.

Большинство жителей Эстонии не отправляются в отпуск и не тратят много на отдых в случае имеющихся задолженностей или неоплаченных платежей.