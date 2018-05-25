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Ида-Вирумаа согласился перейти на бесплатный общественный транспорт

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Водитель автобуса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

С 1 июля проезд на уездных автобусных линиях в Ида-Вирумаа станет бесплатным.

Такое решение было принято накануне на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта, которое согласилось принять соответствующее предложение государства, сообщила в пятницу, 25 мая, газета "Северное побережье".

Решение было принято минимальным большинством голосов.

Как отмечает издание, до этого как Ида-Вируский центр общественного транспорта, так и представители учредивших его самоуправлений относились к идее бесплатного транспорта скептически.

В составленном центром кратком анализе последствий этого решения приводится только один положительный аспект, в то время как негативных аспектов перечислено шесть.

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