Ида-Вирумаа согласился перейти на бесплатный общественный транспорт
25 мая 2018 г., 13:06
С 1 июля проезд на уездных автобусных линиях в Ида-Вирумаа станет бесплатным.
Такое решение было принято накануне на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта, которое согласилось принять соответствующее предложение государства, сообщила в пятницу, 25 мая, газета "Северное побережье".
Решение было принято минимальным большинством голосов.
Как отмечает издание, до этого как Ида-Вируский центр общественного транспорта, так и представители учредивших его самоуправлений относились к идее бесплатного транспорта скептически.
В составленном центром кратком анализе последствий этого решения приводится только один положительный аспект, в то время как негативных аспектов перечислено шесть.