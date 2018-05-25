Ида-Вирумаа согласился перейти на бесплатный общественный транспорт

Такое решение было принято накануне на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта, которое согласилось принять соответствующее предложение государства, сообщила в пятницу, 25 мая, газета "Северное побережье".

Решение было принято минимальным большинством голосов.

Как отмечает издание, до этого как Ида-Вируский центр общественного транспорта, так и представители учредивших его самоуправлений относились к идее бесплатного транспорта скептически.