Россия официально признала махинации с допингом

Французское издание L’Equipe опубликовало текст письма, которое было направлено российскими спортивными чиновниками во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает sports.ru.
Письмо подписано действующим президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым, президентом Паралимпийского комитета Росси (ПКР) Владимиром Лукиным, министром спорта России Павлом Колобковым.
Комиссия WADA по соответствию статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит содержание письма 14 июня.
«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, выявленными в исследованиях, проводимых под эгидой WADA и МОК. От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем об этих манипуляциях и практиках, имевших место в России», – говорится в письме.
Также в письме упоминаются решения спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских атлетов.
«Решения CAS ставят под сомнение достоверность доказательств, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым», – цитирует L’Equipe содержание письма.