В Мустамяэ произошло ДТП: пострадали четыре человека
25 мая 2018 г., 13:12
Сегодня около 11.00 в столичном районе Мустамяэ произошла авария, участниками которой стали автомобили BMW и Mercedes-Benz. Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь полиции, в инциденте пострадали четыре человека.
По словам полиции, один из автомобилей двигался по главной дороге в направлении Нымме, когда перед ним со второстепенной дороги выехала другая машина.
Фотографии с места ДТП были опубликованы в группе "EZ-дуны".