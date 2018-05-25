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В Мустамяэ произошло ДТП: пострадали четыре человека

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ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees/Scanpix

Сегодня около 11.00 в столичном районе Мустамяэ произошла авария, участниками которой стали автомобили BMW и Mercedes-Benz. Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь полиции, в инциденте пострадали четыре человека.

По словам полиции, один из автомобилей двигался по главной дороге в направлении Нымме, когда перед ним со второстепенной дороги выехала другая машина.

Фотографии с места ДТП были опубликованы в группе "EZ-дуны".

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