Защита личных данных приведет к нововведениям для потребителей электричества

В связи с общим постановлением о защите личных данных Elering вносит изменение, которое затронет передачу показаний счетчика частных потребителей открытому поставщику, т.е. продавцу энергии, с которым у потребителя нет договора.

Согласно Закону о рынке электричества и порядку функционирования газового рынка, потребитель должен дать продавцу согласие на то, чтобы последний смог увидеть прежние данные о потреблении. Новые правила защиты личных данных вводят для администратора платформы по обмену данных, т.е. Elering, обязательство доказать, что потребитель выразил свое согласие на передачу своих данных продавцу электроэнергии.

Чтобы выполнить это требование, необходимо дать свое согласие, т.е. предоставить продавцу энергии доступ к данным потребителя на портале e-elering. Согласно прежней практике, продавцы электроэнергии сами запрашивали согласие и занимались администрацией.

Предоставление доступа в e-elering гарантирует выполнение правил защиты личных данных. Также это сделает предоставление полномочий более прозрачным и простым, поскольку предоставить доступ и сделать свои показания видимыми для продавцов энергии можно будет сделать в единой среде.

В e-elering можно войти с помощью ID-карты, Smart-ID, Mobiil-ID или по банковской ссылке. Чтобы предоставить доступ, клиенту придется сделать лишь несколько кликов. Здесь можно ознакомиться с руководством по предоставлению доступа.