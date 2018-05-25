Заскучавший руководитель высшего звена отправился в Грузию заниматься настоящей работой

Заманивавший в автобусы дальнего следования свихнувшихся на машинах эстонцев Ханнес Саарпуу теперь пропалывает десятки лет стоявшие заброшенными посадки чая и строит планы, как заставить чайных гурманов всего мира пить грузинский чай, пишет Postimees.
«Уходя из Lux Ekspress, я знал, что не стану сразу руководителем высшего звена какой-нибудь крупной корпорации», - признается занимавший два десятка лет самые высшие должности Ханнес Саарпуу (40). Работа в Lux Ekspress, конечно, была интересной, но слишком интенсивной.
«Я чувствовал, что нет времени почитать, подумать – бегаешь, как белка в колесе, но зачем?» - говорит бывший руководитель. Он не скрывает, что несколько раз был на грани выгорания: «Выгорание – это медицинское состояние с определенными симптомами, но у меня их не было, сопротивляемость моего организма достаточно сильная».
Поначалу он планировал взять перерыв и ничего не делать, но полтора года назад во время отпуска у него возникла идея начать выращивать чай.
Поблекший блеск советских времен
Когда провалился план запуска такого бизнеса в Руанде, в Интернете ему на глаза попалась государственная программа Грузии, которой пытаются восстановить заброшенные на 30 лет после развала Советского союза чайные посадки. Желающим их сдают в аренду на 25 лет за небольшую плату.
Грузия отдала в аренду 500 гектаров посадок и 300 из них оказались в руках крупных китайских чайных фирм, которые увозят продукцию на родину. «В Грузию едут, потому что там можно производить чай как в Китае, поскольку климат и условия роста похожи», - объяснил Саарпуу.
Требования государственной чайной программы Грузии
Берущие посадки в аренду должны очистить их от деревьев и мусора, регулярно их подрезать, привести в порядок дренаж, возделать поверхность и в первый год приобрести удобрения или навоз.
Заброшенные посадки за десятки лет настолько заросли, что даже местные жители не могли показать рукой, где они находятся. Распознать предложенные местными чиновниками от сельского хозяйства посадки не получалось, и тут на помощь пришел Google Maps.
«Проезжая мимо на машине, ты видишь только следы войны и кусты, а на спутниковых картинках ряды чайных кустов видны хорошо», - объяснил Саарпуу.
Этой весной компания, состоявшая из четверых эстонцев и одного литовца, расчищала две взятые в аренду посадки от следов войны и полевых ягод. «Перчатки идут только так», - признался Саарпуу.
«Проще было использовать яд, но мы видим ценность именно в том, что эти посадки 30 лет были абсолютно без каких-либо химикатов, и мы не хотели бы это нарушать», - объяснил Саарпуу.
Сумасшедшая идея продается
И хотя в мире царит перепроизводство чая, Саарпуу верит, что у них получится пробиться с грузинским чаем. Конечно, эстонцы не планируют производить дешевый чай, которые продается в 50-килограммовых мешках за несколько долларов. По словам Саарпуу, чай по такой цене - из тех регионов, где люди зарабатывают в день по три доллара, а в Грузии уровень зарплат выше.
«Мы явно сможем производить чай, который получит приз, - уверен он. – Но, конечно, не в первый год».
Своим основным рынком восстановители посадки видят Америку: «Там не было исторически сложившейся культуры чая, он попал туда в последние 10-20 лет, и не в чайных пакетиках, а как продукт высокого ценового класса».
Поскольку чай очень удобно продавать в интернет-магазине, в планах у них отправлять в США по почте львиную долю продукции. В такой большой стране хватит интересующихся высококачественным чаем. Особенно, если он родом из особого места.
«Если бы я предложил, например, индийский чай, мне сказу бы сказали, что оттуда есть уже 30 сортов чая, почему кто-то должен покупать что-то еще? А если приходишь с рассказом о восстановленной в Грузии посадке, то чайным фанатами такая история интересна», - объяснил Саарпуу.
Необычная история – сделавшие успешную карьеру четверо эстонцев и один литовец своими руками восстанавливают в Грузии посадки – должна помочь в продвижении бизнеса: «Лучше всего в мире продаются истории, и наша - достаточно эксцентричная, чтобы вызвать интерес».
В 1985 году чайные посадки в Грузии занимали около 70 000 гектаров, с которых собирали 150 000 тонн чая. Грузия удовлетворяла почти 95 процентов потребности в чае всего Советского Союза. Сейчас там производится около 3000 тонн чая в год. Во время бума производства были построены гигантские заводы и деревни вокруг них, целые общины были связаны с производством чая. Производство чая развалилось за пять лет, поскольку конкуренция со Шри-Ланкой и Китаем оказалась невозможной на только что открывшемся рынке бывшего Советского Союза.
Источник: www.renegadetea.com
Дизайнер чая из Непала
Среднему владельцу чайного завода в Грузии за 50 лет и он начал свой бизнес еще в советские времена. Так что его философия производства и взгляд на чай - из тех времен. Но для производства чая качества мирового уровня этого мало, поэтому у эстонцев есть план привести на место чайного дизайнера из Непала. Задача чайного дизайнера - определить, как долго собранные листья должны вянуть, ферментировать и при какой температуре сохнуть, потому что каждая посадка своеобразна.
Кстати, первое, о чем попросил чайный дизайнер – представить ему обзор погоды за три года.
Окунувшиеся в чайный бизнес эстонцы в большей степени самоучки, которые ищут специалистов по всему миру. По словам Саарпуу, пока у них не возникало проблем с получением помощи и советов. «Если тебя эта тема интересует, то ты пишешь людям. Наш проект достаточно сумасшедший и не так сложно найти людей, которые готовы помочь», - говорит он.
И хотя чайные листья уже можно собирать, первый продукт будет готов лишь в июле, потому что строительство чайного завода застопорилось – только 22 мая оборудование прибыло в порт Поти.
«Мировое производство чая составляет шесть миллионов тонн, мы верим, что через пять лет мы будем производить 20-25 тонн», - оценивает Саарпуу.
Но до того как запустить производство, в дело нужно много инвестировать. По расчетам Саарпуу, сначала нужно потратить около 100 000 евро. Пока бизнес финансировали из собственных сбережений, потому что фирме, начинающей такой бизнес, кредита не даст ни один банк: «Что нам терять, кроме денег?»
Будущий туристический магнит
«Четыре сумасшедших эстонца и один литовец», - как характеризует себя Renegade Tea Estate, в прошлой жизни были руководителями среднего звена. «Мы были так называемыми полуперегоревшими руководителями, которые в какой-то момент оказались перед выбором: в жизни важнее всего деньги или нужно заниматься тем, что тебе действительно интересно?» - говорит Саарпуу. По его словам, в последние десять лет он время от времени думал, что ему хотелось бы заниматься настоящей работой, а не сидеть на совещаниях и писать мемо: «Но я думал, что сделаю это позже, после 50». В 1990-х он вместе с родителями восстановил деревню в Вильяндимаа.
20-летний опыт работы в Estonian Air и Lux Ekspress помогает и в чайном бизнесе. Поэтому энтузиасты отказались от предложенных сельхозчиновниками Грузии посадок и искали созданные своими руками, расположенные в красивых природных местах, потому что есть план принимать на посадках туристов: «О туризме я знаю довольно много, и это работает».
Если открытых для туристов виноградников много, то таких чайных посадок мало и, как правило, они находятся в труднодоступных местах в горах.
«Чайная посадка выглядит очень круто, если она в порядке, а если люди размещают фотографии, сделанные тут, в социальных сетях, это тоже маркетинг», - говорит Саарпуу. Так, благодаря Facebook уже десятки людей проявили интерес, нельзя ли поработать там бесплатно, чтобы выбраться из четырех стен.
Поскольку туристов с каждым годом в Кутаиси приезжает все больше, одна местная фирма хотела уже нынешним летом показывать туристам, как идет восстановление посадки: «Но нам прежде всего нужно запустить производство и отработать рынок, туризм – на третьем месте».
Ханнес Саарпуу
Образование: ТТУ, экономика, 2000
Работа:
1998-2006 директор по продажам и сети направлений Estonian Air
2006-2017 Руководитель Lux Ekspress Estonia