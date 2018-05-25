Заскучавший руководитель высшего звена отправился в Грузию заниматься настоящей работой

«Уходя из Lux Ekspress, я знал, что не стану сразу руководителем высшего звена какой-нибудь крупной корпорации», - признается занимавший два десятка лет самые высшие должности Ханнес Саарпуу (40). Работа в Lux Ekspress, конечно, была интересной, но слишком интенсивной.

«Я чувствовал, что нет времени почитать, подумать – бегаешь, как белка в колесе, но зачем?» - говорит бывший руководитель. Он не скрывает, что несколько раз был на грани выгорания: «Выгорание – это медицинское состояние с определенными симптомами, но у меня их не было, сопротивляемость моего организма достаточно сильная».

Поначалу он планировал взять перерыв и ничего не делать, но полтора года назад во время отпуска у него возникла идея начать выращивать чай.

Проезжая мимо, трудно представить, что за следами войны прячется целая чайная посадка. ФОТО: Erakogu

Поблекший блеск советских времен

Когда провалился план запуска такого бизнеса в Руанде, в Интернете ему на глаза попалась государственная программа Грузии, которой пытаются восстановить заброшенные на 30 лет после развала Советского союза чайные посадки. Желающим их сдают в аренду на 25 лет за небольшую плату.

Грузия отдала в аренду 500 гектаров посадок и 300 из них оказались в руках крупных китайских чайных фирм, которые увозят продукцию на родину. «В Грузию едут, потому что там можно производить чай как в Китае, поскольку климат и условия роста похожи», - объяснил Саарпуу.

Требования государственной чайной программы Грузии Берущие посадки в аренду должны очистить их от деревьев и мусора, регулярно их подрезать, привести в порядок дренаж, возделать поверхность и в первый год приобрести удобрения или навоз. Источник: Департамент сельского хозяйства Грузии.

Заброшенные посадки за десятки лет настолько заросли, что даже местные жители не могли показать рукой, где они находятся. Распознать предложенные местными чиновниками от сельского хозяйства посадки не получалось, и тут на помощь пришел Google Maps.

«Проезжая мимо на машине, ты видишь только следы войны и кусты, а на спутниковых картинках ряды чайных кустов видны хорошо», - объяснил Саарпуу.

Этой весной компания, состоявшая из четверых эстонцев и одного литовца, расчищала две взятые в аренду посадки от следов войны и полевых ягод. «Перчатки идут только так», - признался Саарпуу.

«Проще было использовать яд, но мы видим ценность именно в том, что эти посадки 30 лет были абсолютно без каких-либо химикатов, и мы не хотели бы это нарушать», - объяснил Саарпуу.

Поначалу надо узнать, насколько хорошим будет вкус. ФОТО: Hannes Saarpuu

Сумасшедшая идея продается

И хотя в мире царит перепроизводство чая, Саарпуу верит, что у них получится пробиться с грузинским чаем. Конечно, эстонцы не планируют производить дешевый чай, которые продается в 50-килограммовых мешках за несколько долларов. По словам Саарпуу, чай по такой цене - из тех регионов, где люди зарабатывают в день по три доллара, а в Грузии уровень зарплат выше.