пт, 25.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Экспертиза признала Сависаара способным участвовать в судебном процессе

Экспертиза признала Сависаара способным участвовать в судебном процессе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эдгар Сависаар.

ФОТО: Rauno Volmer

Согласно поступившему в суд в четверг заключению Эстонского института судмедэкспертизы, состояние здоровья бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара позволяет ему с определенными послаблениями участвовать в судебном процессе, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Поскольку экспертиза содержит личные данные о состоянии здоровья Сависаара, в полном объеме ее, вероятно, публиковать не будут. При этом не исключено, что очередная экспертиза поднимет новые вопросы об интерпретации приведенных в ней выводов.

В четверг суд передал полученное экспертное заключение адвокатам Сависаара и ведущему дело госпрокурору Стевену-Христо Эвестусу.

Суд 5 июня оценит экспертизу состояния здоровья бывшего лидера центристов и примет решение о дальнейшей организации процесса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ