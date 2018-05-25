Уткин: проблемой для России является не прозападность украинского правительства, а его революционность

«Что вряд ли произойдет с процессом разрешения конфликта - это его урегулирование способом, игнорирующим проблемы России», - сказал Уткин, который примет участие в открывающейся 31 мая конференции имени Леннарта Мери в Эстонии.

По словам Уткина, эти проблемы во многом задали форму Минских соглашений, которые приняли все стороны. «Это тот компромисс, который не удовлетворит радикалов ни с одной из сторон, но которого могли бы достичь умеренные центристские политики», - сказал он.

По его словам, проблемой для России является в первую очередь не «прозападность» украинского правительства, а его революционность. «Оно пытается превратить Украину в государство, решившее оставить свой гетерогенный характер в прошлом».

«Вряд ли можно ожидать прихода к власти на Украине пророссийского президента или правительства, но можно рассчитывать на появление умеренного президента, который вместо революционного преображения объявит приоритетом мир и стабильность», - сказал BNS действующий в Москве политический аналитик.

Предстоящая в конце мая — начале июня этого года конференция Леннарта Мери «Järgmised sada aastat / The Next Hundred Years» (Следующие сто лет) будет посвящена столетию Эстонии и рассмотрит будущее сквозь призму вернувшего Эстонию в Европу прошлого, в работе конференции примут участие ведущие политики и политические мыслители мира.

В числе тех, кто выступит на конференции, имеющий эстонские корни президент Австрии Александер ван дер Беллен и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Конференция начнется с публичной дискуссионной панели в актовом зале Тартуского университета 31 мая.

«Чтобы лучше усвоить перемены и сформировать лучше будущее технологически развитого человечества, мы должны изучать прошлое и правильно распорядиться этими уроками. Сотый юбилей Эстонии — отличное время заново осмыслить уроки прошлого как в региональном, так и в глобальном контексте», - сказала организатор конференции Рийна Кальюранд.

В числе участников нынешней конференции Леннарта Мери будут европейский главнокомандующий армии США генерал Кристофер Каволи, министр обороны Португалии Жозе Альберто Азередо Лопес, Элизабет Миллард из МИД США, директор Института Маккейна и специальный представитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер и генерал США в отставке Дэвид Петреус.

Стабильность ЕС и НАТО все больше зависят от единства союзных государств, которую третьи страны стремятся подорвать как цифровыми, так и военными средствами. В Европе усилились правый и левый радикализм, популизм, сепаратизм, злость и политическое отчуждение. Политическая идентичность формируется на основе как конспирологических теорий, так и на базе общих ценностей и идеологий. Для достижения быстрого политического успеха используется как переписывание истории, так и фейковые новости и фальшивая история. Все меньше возможности полагаться на внутреннюю логику демократии и способность граждан требовать ответственности от лидеров.

Посвященная столетию Эстонии конференция Леннарта Мери на этот раз начнется с выездного заседания в Тарту, где 31 мая состоится публичная дискуссия под наименованием “The World in Turmoil: Where’s the Next Front?”

Быть в точной курсе повестки дня конференции можно на сайте конференции Леннарта Мери. Место проведения конференции — отель Radisson Blu Sky в центре Таллинна, где основная работа будет проходить с 17 часов 1 июня до полудня 3 июня. Рабочий язык конференции английский, участие на основании приглашения. За ходом конференции можно будет следить посредством веб-трансляции на домашней странице конференции в интернете.

Аккредитация СМИ дает право следить за всеми панельными сессиями. Утренние и вечерние сессии будут проходить по регламенту Chatham House, вход на сессии по специальным приглашениям. Для регистрации необходимо заполнить online-форму не позднее 20 мая 2018.