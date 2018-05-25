Гимн Чемпионата мира в России исполнит американо-албанское трио
25 мая 2018 г., 13:54
В интернете опубликована официальная песня чемпионата мира-2018. Ее исполнили известный актер и обладатель Грэмми Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи, сообщает "Спорт-Экспресс".
Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.