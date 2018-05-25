Владельцы iPhone X столкнулись с неожиданной проблемой

В сети появляется все больше жалоб владельцев iPhone X на качество используемых в смартфоне материалов. На официальном форуме Apple и сайте Reddit уже создано несколько соответствующих тем, посвященных поломке камеры в «яблочном» флагмане.
Еще в начале года появились первые жалобы на то, что при использовании iPhone X на холоде у смартфона может треснуть стекло камеры, пишет 4pda.ru. У большинства людей трещины образовывались не на защитном стекле, а прямо на линзе одной из камер. При этом все пострадавшие уверяют, что они носили свои смартфоны в чехлах и никогда не роняли.
Треснувшее стекло камеры на iPhone X
«Купил iPhone X прямо перед Рождеством и обнаружил трещину на стекле задней камеры вчера вечером. Телефон использовался все время с чехлом и никогда не падал. Пошел в Apple Store утром, где мне сказали заплатить колоссальные $549, чтобы исправить это», — пишет один из владельцев iPhone X.
«Я был на улице в экстремально холодную погоду, когда заметил, что объектив задней камеры треснул. Отнес телефон в Apple, где мне сказали, что мне все равно нужно заплатить $99 за ремонт. Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой?» — история еще одного пользователя.
Казалось бы, что проблема связана с использованием устройства на морозе, но с недавних пор начали появляться и такие отзывы «счастливых» обладателей смартфона за тысячу долларов:
«Никогда ранее не ронял мой телефон, и с первого дня он был в чехле Tech21 Evo Tactical. Спустя две недели использования в верхнем объективе, который не зум-объектив, внезапно появилась паутина из трещин. Разочарование и раздражение! Пошел в местный центр обслуживания Apple, но они настаивают, что я ронял свой телефон... но без царапин на внешнем стекле, прикрывающем объектив камеры. Я читал, что некоторые люди столкнулись с этой проблемой в холодном климате. Я живу в Малайзии, где жаркая и влажная погода с температурой 32-36 °C днем. У нас нет официальных магазинов Apple в Малайзии, поэтому не могу рассчитывать на авторизованные центры, но отказываюсь от ремонта. У кого-то была такая же проблема? Apple, вы почините это?» — пишет житель Малайзии.
«У моего X также есть небольшая трещина в стекле камеры. Телефон никогда не падал, никогда не покидал чехла. Кроме того, я живу на Гавайях, так что это не из-за холодной погоды. Телефону два месяца», — рассказал еще один обладатель iPhone X.
Apple пока никак не комментирует проблему с камерами в iPhone X.