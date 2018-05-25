Владельцы iPhone X столкнулись с неожиданной проблемой

«Никогда ранее не ронял мой телефон, и с первого дня он был в чехле Tech21 Evo Tactical. Спустя две недели использования в верхнем объективе, который не зум-объектив, внезапно появилась паутина из трещин. Разочарование и раздражение! Пошел в местный центр обслуживания Apple, но они настаивают, что я ронял свой телефон... но без царапин на внешнем стекле, прикрывающем объектив камеры. Я читал, что некоторые люди столкнулись с этой проблемой в холодном климате. Я живу в Малайзии, где жаркая и влажная погода с температурой 32-36 °C днем. У нас нет официальных магазинов Apple в Малайзии, поэтому не могу рассчитывать на авторизованные центры, но отказываюсь от ремонта. У кого-то была такая же проблема? Apple, вы почините это?» — пишет житель Малайзии.