Юшкин: после официальных обвинений по "Боингу" Россию ждет дипломатическая война

«Последствия огромные – прежде всего, для имиджа России в лице ее руководителей, которые полностью все отрицали, - считает политолог. - Теперь наконец-то предъявили ракету, которой был сбит самолет, назвали часть, из которой прибыл "Бук" для нанесения этого удара. Государство, его руководителей, обвиняют в терроризме и в гибели почти 300 людей. Что может быть хуже для правителя? Какое лицо у государства и у его главного правителя после этих доказательств? Как сказал один из великих, "я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи…"».