«Есть установка – найти и жестко наказать любого русского»

Косов был арестован в Мюнхене по подозрению в избиении 51-летнего английского болельщика во время Евро-2016.

«Это эпизод из серии про Солсбери и Скрипаля, только речь не о шпионах, а о фанатах. Нет ни доказательств, ни данных о состоянии пострадавшего. Есть лишь установка – найти и жестко наказать любого русского.

Если ваши чиновники не подключатся, двое парней станут жертвами самого странного обвинения в моей практике. Признаться, я удивлен, так как слышал, что в России своих людей не бросают, хотя на деле вижу обратное. Что происходит?