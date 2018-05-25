пт, 25.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
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  • «Есть установка – найти и жестко наказать любого русского»

«Есть установка – найти и жестко наказать любого русского»

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ФОТО: Scanpix

Адвокат арестованного фаната «Спартака» Павла Косова Ален Дюфло рассказал championat.com о том, что считает дело политическим.

Косов был арестован в Мюнхене по подозрению в избиении 51-летнего английского болельщика во время Евро-2016.

«Это эпизод из серии про Солсбери и Скрипаля, только речь не о шпионах, а о фанатах. Нет ни доказательств, ни данных о состоянии пострадавшего. Есть лишь установка – найти и жестко наказать любого русского.

Если ваши чиновники не подключатся, двое парней станут жертвами самого странного обвинения в моей практике. Признаться, я удивлен, так как слышал, что в России своих людей не бросают, хотя на деле вижу обратное. Что происходит?

Дело Косова квалифицируется как криминал, и он действительно может получить 15 лет. Дело в том, что, во-первых, следствие трактует это событие как вооруженное нападение — не важно, с пистолетами, прутьями или стульями. Во-вторых, отмечается, что англичанин находился в коме на грани смерти и остался парализованным», – сказал Дюфло.

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