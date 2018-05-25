Полезно: три способа, с помощью которых легко избавиться от плодовых мушек

Лето приносит не только наслаждение теплым солнышком и свежими ягодами и фруктами. Летом возникают и некоторые неудобства, с этими самыми фруктами-ягодами связанные. В оставленных на столе сладких плодах почти мгновенно заводятся мелкие плодовые мушки, и избавиться от этих неприятных и назойливых созданий бывает очень трудно. К счастью, есть способы, с помощью которых с плодовыми мушками можно сразиться.

Соблюдайте порядок на кухне

Прежде всего, переспелые фрукты нужно быстро-быстро съесть или, в противном случае, к сожалению, просто выбросить. Если не устраивают оба варианта, уберите их со стола в холодильник. Выброшенные фрукты не держите в мусорном ведре, сразу вынесите их на помойку в ящик для пищевых отходов.

Сделайте ловушку в виде конуса

Отличный способ борьбы с плодовыми мушками - бумажный конус, который можно скрутить буквально за минуту. Наверху оставьте маленькую дырочку, в которую может влететь мушка. Возьмите банку, на ее дно налейте немного сиропа или положите переспевшие сладкие ягоды. Конус поставьте в банку узкой стороной вниз так, чтобы между бумагой и стеклом не осталось промежутка.

Ловушка из пищевой пленки