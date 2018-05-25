Полезно: три способа, с помощью которых легко избавиться от плодовых мушек

Ох уж эти плодовые мушки! Маленькие, но страшно надоедливые. Неприятно смотреть, как они вьются над вазой с фруктами. Tarbija24 знает, как от них избавиться.
Лето приносит не только наслаждение теплым солнышком и свежими ягодами и фруктами. Летом возникают и некоторые неудобства, с этими самыми фруктами-ягодами связанные. В оставленных на столе сладких плодах почти мгновенно заводятся мелкие плодовые мушки, и избавиться от этих неприятных и назойливых созданий бывает очень трудно. К счастью, есть способы, с помощью которых с плодовыми мушками можно сразиться.
Соблюдайте порядок на кухне
Прежде всего, переспелые фрукты нужно быстро-быстро съесть или, в противном случае, к сожалению, просто выбросить. Если не устраивают оба варианта, уберите их со стола в холодильник. Выброшенные фрукты не держите в мусорном ведре, сразу вынесите их на помойку в ящик для пищевых отходов.
Сделайте ловушку в виде конуса
Отличный способ борьбы с плодовыми мушками - бумажный конус, который можно скрутить буквально за минуту. Наверху оставьте маленькую дырочку, в которую может влететь мушка. Возьмите банку, на ее дно налейте немного сиропа или положите переспевшие сладкие ягоды. Конус поставьте в банку узкой стороной вниз так, чтобы между бумагой и стеклом не осталось промежутка.
Ловушка из пищевой пленки
Этот метод основан на том же принципе, что и в случае с бумажным конусом, но действует немного по-другому. Хорошенько натяните пищевую пленку на горловину банки, в которую налейте сироп или положите сладкие фрукты. Зубочисткой проделайте в пленке несколько дырочек, через которые плодовые мушки проникнут внутрь, но наружу выбраться уже не смогут.