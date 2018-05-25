Фото: школьница ради спасения большой семьи регулировала движение машин

По словам Варек, неделю назад городской садовник Ану Отсма рассказала, что на Центральной площади есть гнездо утки. Отсма беспокоилась, не заметили ли его другие люди и не потревожат ли они высиживающую яйца утку. Перенести гнездо в более безопасное место было нельзя.