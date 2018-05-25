Фото: школьница ради спасения большой семьи регулировала движение машин

В среду вице-мэр Раквере Трийн Варек поделилась увиденным из окна своего кабинета: утка вместе со своими утятами шла по улице Паркали в сторону парка Кирику, а их сопровождала девушка, которая регулировала дорожное движение, пишет Virumaa Teataja.
По словам Варек, неделю назад городской садовник Ану Отсма рассказала, что на Центральной площади есть гнездо утки. Отсма беспокоилась, не заметили ли его другие люди и не потревожат ли они высиживающую яйца утку. Перенести гнездо в более безопасное место было нельзя.
«Кажется, все прошло хорошо и утке не помешали», - радуется Трийн Варек, отметив ученицу Раквереской реальной гимназии Элис Поом, которая останавливала машины, чтобы большое семейство уток, состоящее из матери и 17 утят, могло спокойно пройти свой путь. «Они двигались довольно быстро, я даже не успела открыть окно для того, чтобы сфотографировать», - говорит Варек.