Вопрос читателя: правда ли, что из-за защиты данных больше нельзя будет позвонить семейному врачу?

Отвечает директор по вопросам права Инспекции по защите данных Рааво Палу:

Нет, не правда. Это один из мифов, которые возникли в связи с общим постановлением о защите данных, которое вступает в силу 25 мая этого года.

На самом деле на тех, кто оказывает медицинские услуги, и сейчас возложена обязанность бережно хранить данные пациентов. Прежде всего, необходимо защищать данные о здоровье, поскольку они деликатны по своей сути. Для этого в медицинских учреждениях должны быть предприняты соответствующие меры безопасности.

В том числе врач должен убедиться, что предоставляет информацию личного характера правильному человеку и представленные им сведения недоступны третьему лицу. При передаче информации по электронной почте зачастую гарантировать это трудно, если нет уверенности в том, кому принадлежит конкретный адрес. Мы рекомендовали при возможности зашифровывать сведения личного характера при их пересылке по электронной почте и всегда перепроверять, верный ли это адрес. Также врач при необходимости может ответить по какому-либо другому каналу.

Однако то, какие каналы для общения с пациентами использовать, - это решение и ответственность самого лица, оказывающего медицинскую услугу. Если при этом гарантированы меры безопасности, никто не может предписывать этого поставщику услуги. Вопросы и ситуации бывают разными, иногда для общения достаточно обычного электронного письма или звонка по телефону.

В этом смысле со вступлением в силу постановления о защите данных ничего не изменится: те же обязательства будут действовать и после мая 2018 года. Однако можно сказать, что одно изменение действительно произойдет, а именно: кажется, что благодаря информированию о постановлении врачи стали лучше осознавать требования защиты личных данных и обращать больше внимания на меры безопасности и возможные риски.