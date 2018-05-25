Картина дня: на Россию возложили ответственность за крушение "Боинга", скандал вокруг эстонских банков и Кальюлайд в Донбассе

На Россию официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга"

Власти Нидерландов и Австралии - стран, наряду с Малайзией потерявших в крушении пассажирского "Боинга" на Донбассе летом 2014 года наибольшее количество своих граждан, сегодня официально возложили ответственность за гибель самолета на Россию, призвав российские власти отказаться от кампании дезинформации. Читайте далее...

Юшкин: после официальных обвинений по "Боингу" Россию ждет дипломатическая война

Сегодня власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга» на востоке Украины в 2014 году. К каким практическим последствиям для России могут привести эти выводы, комментирует для Rus.Postimees директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин. Читайте далее...

Bellingcat назвал подозреваемого в деле о крушении MH17. Это сотрудник ГРУ

В расследовательской группе Bellingcat уверены, что им «с очень большой вероятностью» удалось определить личность одного из подозреваемых в расследовании катастрофы рейса MH17 над Украиной. Читайте далее...

НАТО и Евросоюз присоединились к обвинениям в адрес России

НАТО и Европейский союз призвали Россию взять на себя ответственность за гибель малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse в Twitter. Читайте далее...

Официально: через эстонские банки прошло 13 миллиардов евро неизвестного происхождения

Ежегодник бюро по отмыванию денег Центральной криминальной полиции, который выходит сегодня, разоблачает грязную тайну эстонской банковской сферы: по мнению учреждения, в 2011-2016 годах через эстонские банки прошло 13 миллиардов евро неизвестного происхождения – это больше годового эстонского госбюджета. Читайте далее...

Экспертиза признала Сависаара способным участвовать в судебном процессе

Согласно поступившему в суд в четверг заключению Эстонского института судмедэкспертизы, состояние здоровья бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара позволяет ему с определенными послаблениями участвовать в судебном процессе. Читайте далее...

Фото с Донбасса: Керсти Кальюлайд не слабо примерить и каску с бронежилетом

Посетившая вчера зону конфликта в Донбассе президент Керсти Кальюлайд указала на упущения западных государств в Грузии и на Украине, где поддержанные Россией сепаратисты сумели взять территории под свой контроль. Читайте далее...

Стала известна стоимость акций Таллиннского порта

Предприятие AS Tallinna Sadam обнародовало в пятницу проспект первичного предложения акций, согласно которому эстонские розничные инвесторы, а также институциональные инвесторы из Эстонии и из-за рубежа, смогут в период с 25 мая по 6 июня подписаться на акции предприятия в пределах стоимости от 1,40 до 1,80 евро за акцию. Читайте далее...

Внеплановая проверка стройплощадок выявила множество нарушений

В ходе внеплановой проверки 79 строительных площадок Эстонии Трудовая инспекция установила, что во многих местах пренебрегают правилами безопасности. Читайте далее...

В Пярнумаа пенсионерка убила 87-летнюю знакомую клюкой

По сообщению Ляэнеской префектуры, в четверг в Пярнумаа произошло убийство. Читайте далее...

Олег Осиновский избавился от акций Alexela Oil

Предприятие Alexela Grupp, принадлежащее Хейти и Марти Хяэль, приобрело у Олега Осиновского его акции сети топливных заправок Alexela Oil. Читайте далее...

Читательница: в центре Таллинна бездомные поселились напротив детского сада и регулярно справляют нужду на глазах у детей

Уже который год жители столичной улицы Асула жалуются на свалку в районе заброшенных гаражей: полуразрушенные строения практически в центре Таллинна служат пристанищем для бездомных, здесь царят хаос и антисанитария. Читайте далее...

В Мустамяэ произошло ДТП: пострадали четыре человека

Сегодня около 11.00 в столичном районе Мустамяэ произошла авария, участниками которой стали автомобили BMW и Mercedes-Benz. Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь полиции, в инциденте пострадали четыре человека. Читайте далее...

Защита личных данных приведет к нововведениям для потребителей электричества