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Жители Эстонии больше всего доверяют спасателям, а меньше всего - политикам

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Спасатели. Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Население Эстонии больше всего доверяет спасательной службе, и это 97 процентов жителей страны, свидетельствуют данные социологического исследования «Общественное мнение и государственная оборона», проведенного по заказу Министерства обороны.

Полиции доверяет 87, Силам обороны 77, а Кайтселийту 74 процента жителей страны, свидетельствуют данные опроса.

По сравнению с проводившимся в конце прошлого года социологическим опросом, доверие населения к силовым структурам повысилось — в прошлом году спасателям доверяли 95 процентов, полиции 85, Силам обороны 76, а Кайтселийту 71 процент жителей страны.

Повысилось доверие и к политическим институтам: президенту доверяет сейчас 66, премьер-министру 56, а правительству и Рийгикогу 49 процентов опрошенных.

По заказу Министерства обороны в марте этого года АО «Turu-uuringute» провело под руководством Юхана Кивиряхка исследования общественного мнения на тему государственной обороны. В ходе данного исследования было опрошено 1209 жителей Эстонии начиная с 15-летнего возраста. Проведенный опрос стал сорок третьим по счету в данной серии мониторинга общественного мнения, начало которой было положено в январе 2000 года.

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