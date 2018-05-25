Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»

В своем Instagram-аккаунте Бронер поделился снимком экрана с предложением от британца, сопроводив его комментарием. По словам боксера, компания Roc Nation предлагала ему более выгодные условия. Бронер назвал предложение Хирна «рабским контрактом».

Американцу предлагалось провести три поединка: 1 сентября 2018 года (с наградой в 2 миллиона долларов), 2 марта 2019 года (за 2, 25 миллиона долларов) и 3 сентября 2019 года (за 2,5 миллиона долларов).

Хирн заключил восьмилетнее соглашение на миллиард долларов со стриминговой платформой DAZN, которая запустит свое вещание в США в июне. Хирн уже запланировал 16 поединков и начал привлекать боксеров. Сообщается, что среди рассматриваемых кандидатур такие бойцы как Майки Гарсия, Эррол Спенс, Джермелл и Джермалл Чарло.