НАТО и Евросоюз присоединились к обвинениям в адрес России

Как передает Reuters, глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что Москва должна объясниться после оглашения выводов международного следствия по делу о крушении лайнера. По мнению министра, российское руководство верит, что эти действия останутся безнаказанными.

В Кремле все обвинения отвергают, отмечая, что Россия, не входя в состав Совместной следственной группы (JIT), не знает, в какой степени можно доверять результатам ее работы.

25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга». В правительстве королевства сообщили, что следующим шагом, возможно, станет обращение в Международный суд ООН. Уже через несколько минут после этого в СМИ было распространено заявление Минобороны России, в котором военное ведомство критикует результаты работы JIT, указывая на возможную причастность к катастрофе украинской армии. За день до этого российская сторона по линии министерства обороны вновь отказалась признать выводы экспертов.

Заключение JIT о причастности России к крушению «Боинга» над Донбассом было обнародовано 24 мая. Согласно результатам расследования, зенитный ракетный комплекс «Бук», с помощью которого был сбит лайнер, прибыл на территорию Украины с базы 53-й бригады в районе Курска. По утверждению следствия, таким образом впервые была определена конкретная установка и ее отношение к российским вооруженным силам, однако ответственных за атаку на самолет и причины этого в JIT не назвали.