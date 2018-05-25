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Названы самые чистые города Европы: смотрите, на каком месте Таллинн

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ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Ни в какой другой столице европейского государства нет такой чистоты, как в Люксембурге. И ни в одной другой столице нет такой грязи, как в главном городе Италии - Риме.

Согласно исследованию статистического агентства Европейского союза Eurostat, 95% населения Люксембурга "очень удовлетворены", или "скорее удовлетворены" чистотой в своем городе, сообщает Newsru со ссылкой на Luxembourg Times.

На втором месте по индексу удовлетворенности населения чистотой городских улиц стоит столица Австрии Вена (90%), третье место досталось Любляне, столице Словении (88%). Столица Латвии Рига заняла четвертое место (81%), всего на один процент опередив главный город Финляндии Хельсинки (80%).

В первую десятку по чистоте вошли также столицы Литвы (Вильнюс - 78%), Эстонии (Таллинн - 76%), Хорватии (Загреб - 73%), Швеции (Стокгольм - 71%) и Дании (Копенгаген - 69%).

А вот самой грязной столицей европейского государства стал Вечный город - Рим. Только 9% жителей столицы Италии считают свой город достаточно чистым.

Недовольно своими городами также большинство жителей Братиславы (28%), Софии (29%), Бухареста (37%), Мадрида (38%), Будапешта (39%), Афин (41%), Берлина (45%), Брюсселя (47%) и Парижа (49%).

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