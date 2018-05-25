Глава EAS злится на правительство: языковое требование для работников-иностранцев свалит Эстонию с ног

Иваск отправил в конституционную комиссию Рийгикогу предложение основательно взвесить необходимость пункта инициированного правительством законопроекта поправок к Закону об иностранцах, на основании которого государство хочет ввести требование знать эстонский язык на уровне А2 для временно живущих в Эстонии иностранцев, которые хотят подать ходатайство о новом виде на жительство или продлить уже имеющийся.

По словам руководителя EAS, нехватка рабочей силы каждый год лишает Эстонию нескольких крупных инвестиций, а введение языкового требования для приехавших к нам жить и работать специалистов высокого уровня даст соседним странам еще большее предпочтение в конкуренции.

Иваск отметил, что в привлечении как зарубежных инвестиций, так и талантов из числа иностранцев Эстония борется с соседними странами. Насколько известно EAS, такого языкового ограничения для временно находящихся в стране иностранцев нет в Финляндии, Швеции, Голландии, Германии и в Дании.

«Эстонские зарплаты ниже, чем, например, в Северных странах, и Эстония менее известна в мире, а потому нам требуется больше усилий, чтобы талант, в том числе, ИТ-специалист, из множества возможностей выбрал именно Эстонию», - добавил он.

По его словам, в течение последнего года из-за нехватки рабочей силы было отложено несколько крупных инвестиций, которые могли бы дать работу тысячам людей: «Кроме того, каждый год в Эстонию не приезжает пара центров ИТ-развития с сотней работников, потому что у нас в этом секторе нет свободной рабочей силы. От нехватки рабочей силы страдают и эстонские предприниматели».

Иваск сказал, что объем зарубежных инвестиций показывает, каковы в стране предпринимательская среда и конкурентоспособность. Этот объем в Эстонии год от года сокращается или остается на том же уровне. В 2016 году зарубежные инвестиции составили 782 миллиона евро, в прошлом году эта цифра, как опасаются, была меньше. Доля, пришедшая при содействии EAS, остается в пределах 100 миллионов, но фонд хотел бы увеличить эту цифру в 2018 году до 150 миллионов, а через пять лет – до 400 миллионов в год.

По словам руководителя программы Work in Estonia Фонда развития предпринимательства Кайди-Керли Кярнер, EAS несколько месяцев активно участвовал в обсуждениях рабочей группы по миграции.

«И хотя было много особых мнений, какую квоту нужно установить и на каких основаниях, рабочая группа ни разу не обсуждала добавление условия о владении эстонским языком в такой форме, какая предусмотрена сегодня в законопроекте. Еще больше нас удивило, когда соответствующий пункт добавили в законопроект. Для необходимости введения этого ограничения нет и анализа», - отметила она.

Кярбер сослалась и на то обстоятельство, что в пояснении к законопроекту не названы причины, по которым именно граждане третьих стран должны доказывать знание языка, в то время как граждане Европейского союза этого делать не должны: «О временном виде на жительство ходатайствуют граждане третьих стран, а значит, требование знать язык на уровне А2 вводится только для них. Граждане ЕС это требование выполнять не должны, поскольку они не ходатайствуют о временном виде на жительство для работы».

Прошедшим первое чтение в Рийгикогу инициированным правительством законопроектом меняется регуляция миграционной квоты, из которой убирают специалистов высшего уровня. Законопроект в нынешней формулировке вводит требование для иностранцев знать эстонский язык на уровне А2, если они живут и работают в Эстонии по временному виду на жительство как минимум пять лет, и которые хотят получить новый вид на жительство или продлить прежний. Одновременно законопроект продлевает максимальный срок краткосрочной работы с прежних девяти месяцев до одного года.