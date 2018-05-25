CNN: Харви Вайнштейн арестован

По данным источника CNN, Вайнштейна арестовали. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Имена жертв не раскрываются.

С октября 2017 года десятки женщин заявили об изнасилованиях и сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. СМИ сообщали, что ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.