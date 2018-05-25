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  • Грузовик из Эстонии попал в тяжелое ДТП в Германии: один человек погиб, нанесен ущерб в 350 000 евро

Грузовик из Эстонии попал в тяжелое ДТП в Германии: один человек погиб, нанесен ущерб в 350 000 евро

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ФОТО: Jens Meyer / AP / Scanpix

В Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в среду эстонский грузовик попал в тяжелое ДТП, в результате которого погиб человек, пишет Postimees.

ДТП произошло на скоростной трассе А40 вблизи Вахтендонка, где грузовик с чешскими номерами не заметил возникшей на дороге пробки и врезался в остановившийся впереди эстонский грузовик, который перевозил автомобили.

Водитель чешского грузовика — 62-летний мужчина — после ДТП оказался в ловушке в деформированной кабине. Спасатели вырезали его из кабины, но, несмотря на старания врачей, он скончался на месте происшествия, пишет RP Online.

После ДТП движение на скоростной дороге А40 по направлению в Дортмунд было закрыто почти на десять часов.

В ДТП были повреждены несколько перевозимых эстонским грузовиком автомобилей. Полиция оценила ущерб в 350 000 евро.

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