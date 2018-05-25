Грузовик из Эстонии попал в тяжелое ДТП в Германии: один человек погиб, нанесен ущерб в 350 000 евро

ДТП произошло на скоростной трассе А40 вблизи Вахтендонка, где грузовик с чешскими номерами не заметил возникшей на дороге пробки и врезался в остановившийся впереди эстонский грузовик, который перевозил автомобили.

Водитель чешского грузовика — 62-летний мужчина — после ДТП оказался в ловушке в деформированной кабине. Спасатели вырезали его из кабины, но, несмотря на старания врачей, он скончался на месте происшествия, пишет RP Online.

После ДТП движение на скоростной дороге А40 по направлению в Дортмунд было закрыто почти на десять часов.