От признаний в любви до кибербуллинга: общаться ли учителям с учениками в соцсетях?

Этично ли со стороны учителей отправлять сообщения ученикам после восьми вечера? Готовы ли сами учителя получать признания в любви от школьников, отправленные с поддельных профилей? Главный редактор «Учительской газеты» Хейки Раудла побеседовал с веб-констеблем Маарьей Пунак о том, как преподавателям и учащимся не попадать в неловкие ситуации и заранее договариваться о правилах игры.
- Кто чаще становится жертвой общения в соцсетях – учитель или ученик?
- Чаще всё-таки учитель, в адрес которого летят глупые шутки или злобные комментарии. А ещё педагог может стать жертвой чрезмерного общения с родителями школьников.
Мне известны случаи, когда родитель бомбил классного руководителя пятью-шестью мейлами в день, ожидая на них немедленного ответа. Реже жертвой становится ученик, общаясь с которым, учитель нарушает правило не беспокоить его после определённого часа. Так, прежде всего, считают родители школьников.
- Насколько часто вам приходилось сталкиваться со случаями нанесения учителем травмы ученику и в чём это выражалось?
- Случаи, когда по оценке родителей учителя рассылали ученикам сообщения в слишком поздний час, единичны. Также родители интересовались, имеет ли преподаватель-мужчина право слать несовершеннолетней девочке сообщения в мессенджере, даже если они касаются учёбы.
В подобных случаях общение должно происходить либо в э-школе, либо при посредничестве родителей. Однажды случилось даже так, что ученица влюбилась в учителя, но реакция со стороны преподавателя вызвала в школьнице противоречивые чувства вплоть до мысли о самоубийстве.
- Какими самыми распространёнными способами ученики троллят учителя? Это сообщения с фальшивых профилей, рассылка фотографий или что?
- На первом месте стоит создание поддельных профилей. За учителя создают профиль в соцсети, в котором инициируется общение с учениками. На втором месте, бесспорно, мемы, т.е. прикольные изображения учителя. Как правило, фотография делается исподтишка или она берётся из публичного профиля преподавателя. К ней добавляется текст, высмеивающий педагога. На третьем же месте – злобные комментарии в адрес учителей.
Неважно, публикуются ли фотожабы в групповых чатах, под фотографиями учителей на школьном сайте или для этих целей создаются отдельные домашние странички ненависти. Смысл в том, чтобы вести себя неподобающе по отношению к конкретному учителю. Зачастую автором постов является не один человек, а целый мозговой трест под одним именем. Эти чертенята подбивают других на написание всё более мерзких сообщений.
- Насколько школы (на уровне руководства) осознали необходимость регулирования правил общения между учениками и учителями в интернете? Существуют ли школы, в которых эти правила уже действуют?
- После разных инцидентов в нескольких школах я посоветовала ученикам и учителям обсудить, стоит ли им вообще становиться друзьями в соцсетях, нужно ли педагогам отвечать на сообщения школьников, если они не «френды», а также, как преподавателям вести себя, если к ним обращаются находящиеся в эмоциональном кризисе учащиеся, которые хотят покончить с собой или, например, признаются им в любви. Как правило, проблема заключается в отсутствии действующих договорённостей, а также понимания того, должны ли учителя и ученики общаться в соцсетях, и если да, то как.
Мне приходилось видеть профили учителей с очень слабыми настройками приватности. Большинство педагогов постарше не пользуются двойной аутентификацией для повышения безопасности профиля, что упрощает его взлом. Если учительница отправляется в путешествие, а потом ученики видят на своей стене в Фейсбуке её фотографии, на которых она потягивает алкогольный коктейль в бикини, то я считаю, что над настройками приватности в соцсети можно было бы подумать немного больше.
- В какой степени законодательство в Эстонии регулирует общение между учеником и учителем в интернете?
- Порядок отношений можно регулировать с помощью правил внутришкольного распорядка. Помимо прочего в них могли бы быть внесены ожидания школы в области общения между учителями и учениками в социальных СМИ. Разумно было бы договориться и о том, создавать ли в Фейсбуке группы для классов, кто будет их администраторами и какой информацией в них стоит делиться. Если учитель отдаст права администратора ученикам, то в какой-то момент он может обнаружить, что в группу было добавлено много троллей. Зачастую их целью является использование группы ради издевательства над каким-то учеником или даже удаления его из сообщества.
- Чем с точки зрения закона внешкольное общение в Фейсбуке отличается от общения в реальной жизни?
- Закон этого не регламентирует, однако у каждой школы есть возможность самой взвесить все возможности и риски, а при необходимости - более чётко отрегулировать правила общения.
- Ожидаются ли какие-либо нововведения, регулирующие эти отношения? Известно ли что-нибудь заранее о возможных темах и правилах? К примеру, будут ли школы контролировать личные беседы в интернете между учителями, учениками и их родителями?
- Это решать самим школам. Сейчас можно привести в качестве примера некоторые штаты в Америке, в которых общение в соцсетях между педагогами и учащимися строго запрещено. Во избежание недоразумений и попадания в неприятные ситуации можно разработать чёткие правила общения в интернете. Приведу в качестве примера систему, действующую в эстонской полиции. Для чиновников, имеющих личные профили в соцсетях, были разработаны инструкции. Для рядовых людей полицейский остаётся полицейским даже в нерабочее время. Это касается и представителей любых других профессий, включая учителей. Также рекомендую ознакомиться с домашней страничкой https://budsmelim.ee и поделиться этой ссылкой с другими. Там можно найти полезные советы и видеоклипы на тему кибербуллинга. Я была бы очень рада, если каждая школа смогла бы проиграть два-три негативных примера из своей практики, используя игральные карты «Будь смелым». Это заставило бы учителей задуматься о профилактике травли во Всемирной паутине, в том числе и с точки зрения личной перспективы.
- Могли бы или должны ли педагоги иметь два отдельных профиля – один личный, другой учительский?
- Думаю, что нет. Достаточно будет просто изменить настройки приватности так, чтобы ученикам было не добраться до не предназначенной для них информации.