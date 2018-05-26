От признаний в любви до кибербуллинга: общаться ли учителям с учениками в соцсетях?

- Кто чаще становится жертвой общения в соцсетях – учитель или ученик?

- Чаще всё-таки учитель, в адрес которого летят глупые шутки или злобные комментарии. А ещё педагог может стать жертвой чрезмерного общения с родителями школьников.

Мне известны случаи, когда родитель бомбил классного руководителя пятью-шестью мейлами в день, ожидая на них немедленного ответа. Реже жертвой становится ученик, общаясь с которым, учитель нарушает правило не беспокоить его после определённого часа. Так, прежде всего, считают родители школьников.

- Насколько часто вам приходилось сталкиваться со случаями нанесения учителем травмы ученику и в чём это выражалось?

- Случаи, когда по оценке родителей учителя рассылали ученикам сообщения в слишком поздний час, единичны. Также родители интересовались, имеет ли преподаватель-мужчина право слать несовершеннолетней девочке сообщения в мессенджере, даже если они касаются учёбы.

В подобных случаях общение должно происходить либо в э-школе, либо при посредничестве родителей. Однажды случилось даже так, что ученица влюбилась в учителя, но реакция со стороны преподавателя вызвала в школьнице противоречивые чувства вплоть до мысли о самоубийстве.

- Какими самыми распространёнными способами ученики троллят учителя? Это сообщения с фальшивых профилей, рассылка фотографий или что?

- На первом месте стоит создание поддельных профилей. За учителя создают профиль в соцсети, в котором инициируется общение с учениками. На втором месте, бесспорно, мемы, т.е. прикольные изображения учителя. Как правило, фотография делается исподтишка или она берётся из публичного профиля преподавателя. К ней добавляется текст, высмеивающий педагога. На третьем же месте – злобные комментарии в адрес учителей.

Неважно, публикуются ли фотожабы в групповых чатах, под фотографиями учителей на школьном сайте или для этих целей создаются отдельные домашние странички ненависти. Смысл в том, чтобы вести себя неподобающе по отношению к конкретному учителю. Зачастую автором постов является не один человек, а целый мозговой трест под одним именем. Эти чертенята подбивают других на написание всё более мерзких сообщений.

- Насколько школы (на уровне руководства) осознали необходимость регулирования правил общения между учениками и учителями в интернете? Существуют ли школы, в которых эти правила уже действуют?

- После разных инцидентов в нескольких школах я посоветовала ученикам и учителям обсудить, стоит ли им вообще становиться друзьями в соцсетях, нужно ли педагогам отвечать на сообщения школьников, если они не «френды», а также, как преподавателям вести себя, если к ним обращаются находящиеся в эмоциональном кризисе учащиеся, которые хотят покончить с собой или, например, признаются им в любви. Как правило, проблема заключается в отсутствии действующих договорённостей, а также понимания того, должны ли учителя и ученики общаться в соцсетях, и если да, то как.