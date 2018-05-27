Правила кибергигиены, или Как обуздать травлю в соцсетях

По словам психолога и семейного терапевта Кятлин Констабел, неудивительно, что в результате кибербуллинга дети и подростки чувствуют себя совершенно одинокими. Они могут испытывать постоянный страх и тревожность, которые могут привести к возникновению чувства безысходности, т.е. депрессии. Самооценка падает до нуля, вкус к жизни пропадает, желание идти в школу тоже, а оценки становятся всё хуже. Возможным последствием этого может стать агрессивное поведение или желание вспороть себе вены. При наихудшем раскладе травля в интернете может закончиться суицидом жертвы.

Констабел отмечает, что глубинными причинами насилия школьников над себе подобными являются: чувство зависти, желание отомстить, испытываемое одиночество, завышенная самооценка или, наоборот, наличие комплекса неполноценности, желание выделиться, трудные времена дома или в школе, а также пребывание в статусе жертвы травли в прошлом.

Несмотря на неординарность каждого случая кибербуллинга всё-таки существуют общие рекомендации, как повести себя правильно в случае проявления виртуальной агрессии. Копии всех сообщений, постов и видеоклипов оскорбительного характера нужно сохранять, чтобы воспользоваться ими при необходимости как доказательством. Профили обидчиков в соцсетях нужно заблокировать, предварительно оповестив о неподобающем поведении их администраторов и вэб-констебля. Если речь идёт об угрозе физической расправы, то об этом нужно немедленно сообщить в полицию.

Школьникам же Кятлин Констабел советует объяснить, что нельзя реагировать на обидчиков: отвечать на оскорбительные сообщения, пересылать их или писать встречные – это лишь усугубит проблему. Родители подвергаемого травле ученика должны поговорить с его учителями и/или школьным психологом, лишь бы только вернуть ребёнку чувство уверенности в себе.