Правила кибергигиены, или Как обуздать травлю в соцсетях

Если раньше у жертвы школьной травли угрожающе спрашивали, хочет ли та получить по шее, то сейчас ей советуют поджечь себя или даже спрашивают, сколько ей заплатить, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Специалист по борьбе с кибербуллингом делится на страницах «Учительской газеты» советами по предотвращению травли детей в интернете или хотя бы минимизации её последствий.
По словам психолога и семейного терапевта Кятлин Констабел, неудивительно, что в результате кибербуллинга дети и подростки чувствуют себя совершенно одинокими. Они могут испытывать постоянный страх и тревожность, которые могут привести к возникновению чувства безысходности, т.е. депрессии. Самооценка падает до нуля, вкус к жизни пропадает, желание идти в школу тоже, а оценки становятся всё хуже. Возможным последствием этого может стать агрессивное поведение или желание вспороть себе вены. При наихудшем раскладе травля в интернете может закончиться суицидом жертвы.
Констабел отмечает, что глубинными причинами насилия школьников над себе подобными являются: чувство зависти, желание отомстить, испытываемое одиночество, завышенная самооценка или, наоборот, наличие комплекса неполноценности, желание выделиться, трудные времена дома или в школе, а также пребывание в статусе жертвы травли в прошлом.
Несмотря на неординарность каждого случая кибербуллинга всё-таки существуют общие рекомендации, как повести себя правильно в случае проявления виртуальной агрессии. Копии всех сообщений, постов и видеоклипов оскорбительного характера нужно сохранять, чтобы воспользоваться ими при необходимости как доказательством. Профили обидчиков в соцсетях нужно заблокировать, предварительно оповестив о неподобающем поведении их администраторов и вэб-констебля. Если речь идёт об угрозе физической расправы, то об этом нужно немедленно сообщить в полицию.
Школьникам же Кятлин Констабел советует объяснить, что нельзя реагировать на обидчиков: отвечать на оскорбительные сообщения, пересылать их или писать встречные – это лишь усугубит проблему. Родители подвергаемого травле ученика должны поговорить с его учителями и/или школьным психологом, лишь бы только вернуть ребёнку чувство уверенности в себе.
Лучший же способ избежать нападок со стороны школьников во всемирной паутине – это профилактика агрессии, т.е. повышение собственной киберграмотности, считает Констабел. Она рекомендует взрослым научить детей правильно интерпретировать поведение их сверстников, чтобы они умели отличать безобидные подкалывания от злобных, а также адекватно реагировать на последние.