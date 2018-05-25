Аарне Веэдла: Лавров мог бы отдавать себе отчет в том, что Эстония тоже может отозвать подписи с пограничного соглашения

Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировал политолог Аарне Веэдла:

«Хамское заявление министра иностранных дел Лаврова (15 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции в МИД РФ, сказал, что Таллинну надо перестать „тащить НАТО и ЕС в направлении оголтелой русофобии“, и это позволит нормализовать отношения с Россией – прим. ред.) – хороший пример внедренной Путиным политической культуры в России.

Эстония продемонстрировала желание иметь с Россией добрососедские отношения, отрегулировав в том числе и вопросы границы. Лавров мог бы отдавать себе отчет в том, что если пограничный договор не будет ратифицирован, и в Эстонии может произойти то же самое, что уже один раз произошло в России в 2005 году, когда были отозваны подписи с пограничных соглашений. Например, к власти придет какая-нибудь политическая сила, которая отзовет подписи с не ратифицированного пограничного соглашения, и после этого в отношении границы начнет действовать то, что записано в Конституции Эстонии – что сухопутная граница Эстонии определяется Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года. В соответствии с Тартуским мирным договором в состав Эстонской Республики входили Ивангород и Печоры. Например, когда Центристскую партию возглавлял Эдгар Сависаар, в центристском вестнике постоянно писали о том, что Центристская партия, имеющая договор с Единой Россией, вернет Ивангород и Печоры обратно в состав Эстонской Республики.