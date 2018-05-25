Аарне Веэдла: Лавров мог бы отдавать себе отчет в том, что Эстония тоже может отозвать подписи с пограничного соглашения

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на днях заявила о том, что она готова поехать в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным после того, как будут ратифицированы эстонско-российские пограничные договоры. В ответ российская сторона напомнила о том, что Россия не ратифицирует пограничные договоры с Эстонией до тех пор, пока Эстония не изменит свое поведение, говорится в посте российского посольства в социальных сетях.
Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировал политолог Аарне Веэдла:
«Хамское заявление министра иностранных дел Лаврова (15 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции в МИД РФ, сказал, что Таллинну надо перестать „тащить НАТО и ЕС в направлении оголтелой русофобии“, и это позволит нормализовать отношения с Россией – прим. ред.) – хороший пример внедренной Путиным политической культуры в России.
Эстония продемонстрировала желание иметь с Россией добрососедские отношения, отрегулировав в том числе и вопросы границы. Лавров мог бы отдавать себе отчет в том, что если пограничный договор не будет ратифицирован, и в Эстонии может произойти то же самое, что уже один раз произошло в России в 2005 году, когда были отозваны подписи с пограничных соглашений. Например, к власти придет какая-нибудь политическая сила, которая отзовет подписи с не ратифицированного пограничного соглашения, и после этого в отношении границы начнет действовать то, что записано в Конституции Эстонии – что сухопутная граница Эстонии определяется Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года. В соответствии с Тартуским мирным договором в состав Эстонской Республики входили Ивангород и Печоры. Например, когда Центристскую партию возглавлял Эдгар Сависаар, в центристском вестнике постоянно писали о том, что Центристская партия, имеющая договор с Единой Россией, вернет Ивангород и Печоры обратно в состав Эстонской Республики.
Причины недовольства Лаврова можно интерпретировать по-разному. Россия ищет выход из ситуации, когда против нее введены санкции. Затеянная Путиным „крупная сделка“, где какой-нибудь колоссальный военный конфликт, к примеру, на Корейском полуострове, вынудил бы США на уступки России, не удалась. После этого провала теперь идет активная обработка лидеров Европейского союза. Недавно в России побывали как Меркель, так и Макрон. Путин старается стянуть как можно больше глав государств на Чемпионат мира по футболу, чтобы показать, что Россия не находится в изоляции. Недавно появилась новость о том, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас собирался поехать в Красноярск. Визит отменили по инициативе Ратаса. Вполне возможно, что президента Кальюлайд тоже приглашали приехать с визитом. Но заявление Лаврова поставило крест на этих попытках – Кальюлайд в Москву не поедет».