Фото: пять двухкомнатных хрущевок в Пыхья-Таллинне. Смотрите, какие они разные!

Возможностей для перепланировки у таких квартир немного: сносят некапитальную стенку между большой комнатой и кухней, превратив полученное пространство в кухню-гостиную, а иногда увеличивают санузел за счет и так узкого коридора.

Если вы собрались покупать квартиру такого типа, то непременно встретитесь со стильными, псевдостильными или совсем непонятно в каком стиле оформленными квартирами, стены в которых, несмотря на неплохое качество ремонта, вам придется перекрашивать и переклеивать. Посмотрим, что примечательного сейчас есть на рынке. Например, в Пыхья-Таллинне.

Квартира на Пухангу ФОТО: KV.EE

Несмотря на кажущуюся свежесть купившему эту квартиру придется многое переделывать. По крайней мере, перекрашивать стены и переклеивать обои. Вряд ли удастся найти покупателя, которому придется по сердцу белая стена с оранжевыми диагоналями. Да и кухнонная мебель уже порядком устарела, шкафчиков мало, нет места для холодильника, а подвесной потолок вызывает некоторые сомнения.

Квартира на Пухангу. ФОТО: KV.EE

Квартира на Турвисе. ФОТО: KV.EE

Чего только нет в этой квартире! Волнообразные стены и подвесные потолки, электрокамин и фотообои! В кухонном полу - люк. Это лаз в погреб. Квартира находится на первом этаже двухэтажного дома, а малоизвестное название Турвисе не так давно получил отрезок улицы Амбури.

Кухня вполне удачная, есть ниша для холодильника, достаточно мест для хранения. Использовано пространство под окном, что встречается нечасто.

Квартира на улице Турвисе. ФОТО: KV.EE

Квартира на Пухангу ФОТО: KV.EE

Сочетание ярких цветов - синего, желтого, красного и минимум мебели в гостиной. Это главное, что запоминается в этой квартире. Кухонная зона выдвинута вперед, что подчеркнуто напольным покрытием, фотообоями и барной стойкой вместо обеденного стола. Кухонный гарнитур невелик, но производит впечатление достаточно функционального.

Квартира на Пухангу. ФОТО: KV.EE

Квартира на улице Пельгуранна ФОТО: KV.EE

Скажем сразу, эта квартира продана, но объявление можно посмотреть, что горячо советуем, так как квартира хорошо отремонтирована. Только в ванной требуется небольшой ремонт: трубы около газовой колонки недавно меняли и нарушилась отделка стены. Интерьер скромный, мебели мало. Вполне вероятно, что здесь хорошо поработали дизайнеры, создав в отремонтированной для продажи квартире иллюзию обжитой.

Кухонная мебель - минимальна. Открытые полки и пара шкафчиков. Возможно, домовитой хозяйке этого будет мало.

Квартира на Пельгуранна. ФОТО: KV.EE

Квартира на улице Лыйме. ФОТО: KV.EE

На первый взгляд, кажется, что эта квартира безупречна: свежий ремонт, нейтральные тона, белая мебель, по контрасту - черная кухня. Жаль, что фотографий мало, в частности, кухню во всей красе показать не можем. Зато вот другая особенность этой квартиры - застекленная распашная дверь в спальню. Да, главное: квартира продается со всей обстановкой.

Квартира на улице Лыйме. ФОТО: KV.EE