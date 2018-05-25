ДТП раскрыло тайны похоронного бизнеса: мертвых везли в Эстонию словно куски мяса

Авария произошла в мае. Водитель валмиерской похоронной фирмы Ritus либо заснул, либо ему стало плохо (это еще будет выясняться), но в результате он выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение. Все бы ничего, но местные жители стали свидетелями того, как перевозят трупы для кремации - в обычных мешках без каких-либо специальных охлаждающих устройств.

Жительница Руйены рассказала Bez Tabu, что в машине было девять тел. В обычных мешках, причем в тот день стояла жара под 28 градусов! «Где уважение к мертвым, где этика? Знают ли близкие о происходящем и догадываются ли, что тех как дрова кинули в машину?» - говорит свидетельница произошедшего.

Журналистам удалось найти мужчину, который поспешил на помощь попавшему в аварию водителю.

«Водитель заснул за рулем. Потом подъехала другая машина. Тоже Ritus. Из попавшей в аварию машины мертвых как дрова перегрузили в другую машину. Девять мешков. Говорили, что едут в Эстонию, где кремация вроде дешевле», - вспомнил он, добавив, что второй автомобиль приехал примерно спустя час, при этом в машине не были заметны какие-либо холодильные установки.

В Госполиции подтвердили, что авария была, а также что внутри были тела девяти человек. Начато производство по факту порчи имущества третьих лиц - металлического ограждения. Водитель утверждает, что ему стало плохо.

Что касается кремации в Эстонии, то фирма Ritus действительно сотрудничает с крематорием города Выру. Это не скрывается. Все законно, выдаются все необходимые бумаги, поскольку без них невозможно похоронить прах на кладбище. Почему Эстония? Потому что дешевле, подтвердил Bez Tabu представитель фирмы.

При этом в крематории Валмиеры журналистам сказали, что у них все строго контролируется законом, и кремировать здесь можно даже за счет пособия, а вот крематорий в Выру больше напоминает гараж с печью.

По информации представителя Латвийской похоронной ассоциации Эдгара Тимпа, за последние полгода было как минимум два уголовных дела в связи с кремацией в Эстонии. Некоторые жители жаловались, что тела умерших родственников транспортировали без их ведома.

В Инспекции здравоохранения журналистам подтвердили, что есть ряд условий, по которым можно перевозить тела, например, это должен быть герметично закрытый гроб, наполненный специальным материалом. Способ, которым перевозит трупы упомянутая компания, противоречит закону.