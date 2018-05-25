Вор, пытавшийся украсть сумку у жительницы Таллинна, получил штраф

Но 47-летний подсудимый должен будет оплатить судебные расходы, общая сумма которых составляет 810 евро, пишет Sakala.

10 марта в Ледовом холле Вильянди проходил женский турнир по хоккею, а когда игроки таллиннского хоккейного клуба Roosa Panter собрались покинуть холл, одна из хоккеисток Яана Ааре не смогла найти свою сумку. Но кто-то заметил, как несколько секунд назад пьяный мужчина ушел вместе с черной сумкой.

Когда девушки выбежали из холла, они заметили идущего вдоль стены холла мужчину. Они бежали и кричали ему как на эстонском, так и на русском, чтобы он бросил сумку. «Он бросил сумку, но для нас этого было недостаточно. Кража — это кража, и я сбила его с ног», - рассказывает Ааре.

К ней на помощь поспешили другие. Оказывающего сопротивление мужчину до приезда полиции удерживали три девушки, четвертая в это время сделала фотографию происходящего. Яана Ааре отметила, что полиция очень быстро отреагировала на вызов. Все закончилось хорошо: все остались здоровы, а хоккеистка вернула свое имущество.