На цены лучше не смотреть: лосось подорожал до рекордного уровня

По словам аналитика Rabobank International по сегменту "рыба и морепродукты" Горяна Николика, спрос на лосося в развивающихся странах, от Бразилии до Китая, был безумно высок в последние годы. Однако некоторые его коллеги ожидают, что рекордно высокие цены ослабят спрос и довольно скоро лосось подешевеет почти до 50 норвежских крон за 1 кг.

Вместе с тем объемы разведения лосося пока не восстановились после кризисного 2016 года, когда нашествие морских вшей (мелких ракообразных, паразитирующих на различных морских обитателях, включая лососевых рыб) привело к существенному сокращению его производства.

В Чили, которая занимает второе место после Норвегии по объемам экспорта лосося, ядовитые красные водоросли убили миллионы рыб.

В этом году температура в норвежских водах была низкой, вследствие этого рыба питалась хуже и выросла меньше обычного, отмечает Николик. В Чили сохраняются проблемы, а начало сезона нереста на Аляске было необычайно слабым.