На цены лучше не смотреть: лосось подорожал до рекордного уровня

Цена норвежского лосося в мае подскочила до рекордно высокого уровня, 76,09 норвежской кроны (чуть более восьми евро) за килограмм, из-за перебоев в поставках на фоне растущего мирового потребления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg. Таким образом, за последние двенадцать месяцев цены увеличились почти вдвое.
По словам аналитика Rabobank International по сегменту "рыба и морепродукты" Горяна Николика, спрос на лосося в развивающихся странах, от Бразилии до Китая, был безумно высок в последние годы. Однако некоторые его коллеги ожидают, что рекордно высокие цены ослабят спрос и довольно скоро лосось подешевеет почти до 50 норвежских крон за 1 кг.
Вместе с тем объемы разведения лосося пока не восстановились после кризисного 2016 года, когда нашествие морских вшей (мелких ракообразных, паразитирующих на различных морских обитателях, включая лососевых рыб) привело к существенному сокращению его производства.
В Чили, которая занимает второе место после Норвегии по объемам экспорта лосося, ядовитые красные водоросли убили миллионы рыб.
В этом году температура в норвежских водах была низкой, вследствие этого рыба питалась хуже и выросла меньше обычного, отмечает Николик. В Чили сохраняются проблемы, а начало сезона нереста на Аляске было необычайно слабым.
В 2017 году Норвегия зафиксировала рекордный экспорт рыбы и морепродуктов, в том числе лосося - на 64,7 млрд крон (рост на 5%).