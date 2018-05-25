Опубликовано видео взрывов, уничтоживших полигон для испытания ядерного оружия КНДР.

Согласно отчету, вчерашние взрывы уничтожили научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки на полигоне в уезде Пхунгери в провинции Хамген-Пукто. За демонтажом наблюдали 20 репортеров из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею. В частности, свидетелем стал корреспондент Sky news Том Чешир.

По словам журналиста, один из северокорейских военных на условиях анонимности рассказал, что на самом деле два тоннеля остались нетронутыми и могут быть использованы для дальнейших испытаний оружия.

This is where we had been eating lunch. Amazing how much explosive you need for a wooden building... pic.twitter.com/bxhZRYqA2d — Tom Cheshire (@chesh) 25 мая 2018 г.

Witness the "spectacular" demolition of one of North Korea's "nuclear test sites" in Punggye-ri pic.twitter.com/VLPft8PMvQ — Sky News (@SkyNews) 25 мая 2018 г.

Том Чешир публикует также фотографии развалин - по всей видимости, журналистам также разрешили прогуляться по разрушенному полигону.

This is the wreckage of the observatory near the northern tunnel. It’s just wood. We had our doubts about all of these wooden huts. They make spectacular explosions but seemed fairly empty. pic.twitter.com/cveGe2i5Id — Tom Cheshire (@chesh) 25 мая 2018 г.

Видео тоннеля, который не был взорван и который, по неофициальной информации, еще может быть использован для испытаний в будущем.

Another tunnel, this one unused. The colonel who opens it told us it could be used for a nuclear detonation tomorrow if they wanted. Keen to stress the tunnel was intact, contra media reports. pic.twitter.com/zwSOY2xDXx — Tom Cheshire (@chesh) 25 мая 2018 г.

Пхунгери является одним из важнейших для ядерной программы КНДР объектов. Именно там в период с 2006 года по 2017 год были проведены все шесть испытаний страны, включая испытания термоядерной бомбы.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на исторических переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.