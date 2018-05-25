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Опубликовано видео взрывов, уничтоживших полигон для испытания ядерного оружия КНДР

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Опубликовано видео взрывов, уничтоживших полигон для испытания ядерного оружия КНДР.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В Сети появились кадры взрывов на северокорейском испытательном полигоне для ядерного оружия, который, согласно отчету КНДР, был уничтожен 24 мая, пишет NEWSru.

Согласно отчету, вчерашние взрывы уничтожили научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки на полигоне в уезде Пхунгери в провинции Хамген-Пукто. За демонтажом наблюдали 20 репортеров из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею. В частности, свидетелем стал корреспондент Sky news Том Чешир.

По словам журналиста, один из северокорейских военных на условиях анонимности рассказал, что на самом деле два тоннеля остались нетронутыми и могут быть использованы для дальнейших испытаний оружия.

Том Чешир публикует также фотографии развалин - по всей видимости, журналистам также разрешили прогуляться по разрушенному полигону.

Видео тоннеля, который не был взорван и который, по неофициальной информации, еще может быть использован для испытаний в будущем.

Пхунгери является одним из важнейших для ядерной программы КНДР объектов. Именно там в период с 2006 года по 2017 год были проведены все шесть испытаний страны, включая испытания термоядерной бомбы.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на исторических переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.

Между тем скептики считают, что разрушение полигона в Пхунгери мало повлияет на ядерную программу Севера, поскольку он уже и так был разрушен после последних испытаний. Некоторые также предполагают, что КНДР уже завершила программу по созданию ядерного оружия, поэтому испытания на полигоне больше не нужны.

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