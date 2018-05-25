Определено самое привлекательное для путешествий гражданство: смотрите, на каком месте эстонское!

Япония возглавила рейтинг стран с самыми влиятельными в мире паспортами, составленный международной консалтинговой компанией Henley & Partners в преддверии туристического сезона. Об этом пишет Gulf News.
На их официальном сайте был опубликован список 100 стран, гражданам которых легче всего путешествовать благодаря отсутствию визовых ограничений, передает Lenta.ru.
На первом месте в «Индексе паспортов» оказалась Япония, позволяющая своим гражданам путешествовать без визы в 189 стран.
Второе место разделили Германия и Сингапур — 188 безвизовых направлений. Третьими идут Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея, предоставляющие своим жителям возможность поехать без визы в 187 зарубежных государств.
Эстония заняла 11-е место, а наши ближайшие соседи Латвия и Литва - разделили 10-е место. Россия заняла в рейтинге 47-е место, а Украина — 38-е.
На последних позициях в топ-100 оказались Афганистан и Ирак (30 стран), Сирия и Сомали (32 страны) и Пакистан (33 страны).