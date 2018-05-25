Определено самое привлекательное для путешествий гражданство: смотрите, на каком месте эстонское!

На их официальном сайте был опубликован список 100 стран, гражданам которых легче всего путешествовать благодаря отсутствию визовых ограничений, передает Lenta.ru.

На первом месте в «Индексе паспортов» оказалась Япония, позволяющая своим гражданам путешествовать без визы в 189 стран.

Второе место разделили Германия и Сингапур — 188 безвизовых направлений. Третьими идут Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея, предоставляющие своим жителям возможность поехать без визы в 187 зарубежных государств.

Эстония заняла 11-е место, а наши ближайшие соседи Латвия и Литва - разделили 10-е место. Россия заняла в рейтинге 47-е место, а Украина — 38-е.