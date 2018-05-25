Народные избранники поддержали временное закрытие детского отделения в Нарвской больнице

В совет SA Narva Haigla входят депутаты Нарвского горсобрания - центристы Алексей Воронов, Илья Федоров, Ирина Янович, Елизавета Чертова, Алексей Мяги, Федор Овсянников, не являющиеся медиками, а также один врач - Урмас Сийгур.

По словам председателя совета Алексея Воронова, они согласились с решением правления о закрытии детского отделения на четыре месяца, и при этом категорически обязали руководство по завершении названного срока возобновить работу отделения в прежнем виде. "Обговорили еще один момент: если случится какая-то непредвиденная ситуация, когда потребуется лечение детей в более широком масштабе, тогда детское отделение в его привычном виде сразу же начнет работать. Но практика показывает, что летом такого не бывает", - отметил Воронов.

Он убежден, что детское отделение нужно больнице в основном в холодное время года, когда дети чаще простывают. "А сейчас - руку или ногу сломали, идут все равно в хирургию, куда и раньше ходили, если живот болит и понос - в инфекционное отделение, поэтому летом в детском отделении и мало пациентов. Думаю, ничего страшного не будет. Но если появятся какие-то несоответствия нашим сегодняшним предположениям, то мы сразу заставим правление снова открыть отделение", - сказал Воронов.

Напомним, решение о временном закрытии детского отделения ранее принял член правления Нарвской больницы Олев Силланд, тоже член горсобрания, руководствующийся соображениями экономии. Силланд постановил, что отделение закроется на четыре месяца, начиная с июня. Его решение вызвало негативную реакцию в местном родительском сообществе, где еще свежи воспоминания, как в 2016 году тот же Силланд планировал совсем ликвидировать детское отделение, но потом отказался от этого под давлением протестов.

Теперь возникло опасение, что закрытие на четыре месяца может оказаться шагом к новой попытке ликвидировать детское отделение вовсе, о чем неделю назад рассказывала мама двухлетнего нарвитянина Татьяна Бохан, активно противящаяся таким новшествам.

Как напомнил руководитель больницы Олев Силланд, в прошлые годы детское отделение тоже закрывали на один летний месяц, теперь же решили просто продлить период экономии. "В детском отделении двадцать койко-мест, а когда на протяжении двух летних месяцев детей там в среднем три с половиной, то ясно, что содержать всю структуру неэкономно, - объяснил он. - Детское отделение работает в составе терапевтической клиники, а там народу побольше, и поэтому такая ротация персонала летом дает заметный экономический эффект. Этим пользуются и другие больницы".

Члены совета больницы сегодня поинтересовались у ее руководства, сколько сэкономит учреждение на четырехмесячном закрытии детского отделения, однако ответа пока не услышали. Было сказано, что эту сумму подсчитают и озвучат на встрече с горожанами 30 мая в конференц-зале поликлиники Нарвской больницы.