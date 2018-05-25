Жителям Эстонии станет проще поступать в европейские вузы и находить работу за рубежом

“Эстония выделяется тем, что очень хорошо выполняет обязанности, о которых заключены договоренности в Европейском пространстве высшего образования. Подписанное сегодня Парижское коммюнике определяет цели на следующие годы для того, чтобы все страны, входящие в Европейское пространство высшего образования, могли повысить качество, эффективность и открытость своих систем высшего образования", - сказала министр Майлис Репс. Помимо прочего это создаст возможности для того, чтобы поступать на учебу или на работу с дипломом одного государства в другой европейской стране стало проще.

В своей речи, заслужившей хорошие отзывы коллег из других государств, министр подчеркнула то, как использование общих принципов систем высшего образования способствовало расширению границ европейской системы высшего образования, улучшило сотрудничество и повысило академическую мобильность. Репс призвала коллег оказывать большую поддержку вузам своих стран для того, чтобы Болонский процесс и структурные реформы можно было претворить в жизнь и задуматься о будущем Европейского пространства высшего образования.

Согласно Парижскому коммюнике, подписавшие его страны обязуются обращать особое внимание на реализацию ключевых принципов т.н. Болонского процесса - трехступенчатой системы высшего образования, обеспечение стандарта качества и применение системы признания квалификаций. Болонский процесс, который начался почти 20 лет назад, сделал системы высшего образования стран более открытыми, позволил повысить мобильность студентов и наладить обмен лучшими практиками. При этом еще не все государства успели претворить договоренности в жизнь, поэтому министры пришли к договоренности о том, что в ближайшие годы реализации принципов Болонского процесса будет оказано повышенное внимание.

Помимо этого на встрече обсудили создание Сети европейских университетов и поговорили о роли и основных ценностях высшего образования. Темами для обсуждения стали и расширение доступности высшего образования, а также роль и влияние вузов в обществе.

На двухсторонней встрече с министром образования, науки и спорта Словении Майей Маковец Бренчич и коллегой из Нидерландов, министром образования, культуры и науки Ингрид ван Энгельсховен обсудили вопросы сотрудничества и высшего образования на английском языке. Также министр встретилась с коллегами из Латвии, Литвы и Украины.