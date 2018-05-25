Вандалы осквернили могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива»

«Какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», — написала Михеева, не уточнив, когда это произошло, передает Lenta.ru.

В комментариях под записью также появилась информация, что беспорядок был устранен силами одной из местных жительниц.

Позднее на кладбище побывал корреспондент «Спорт-Экспресса», запечатлевший могилы в ухоженном состоянии. Каких-либо следов вандализма журналист там не нашел.