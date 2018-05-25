Проверьте, не заражен ли ваш смартфон или планшет: в прошивке 140 моделей устройств обнаружен вирус

Как поясняет SecurityLab, речь идет о вредоносе, который был обнаружен еще в конце 2016 года. Тогда о нем сообщили специалисты компании Dr.Web, по данным которых злоумышленники внедрили вирус в прошивку по меньшей мере 26 недорогих смартфонов и планшетов на Android, передает Newsru.

Спустя полтора года хакеры, создавшие Cosiloon, смогли заметно расширить список устройств, в прошивку которых внедрен их вирус. При этом функционал вредоноса не претерпел особых изменений: Cosiloon запускается из папки "/system" с правами суперпользователя, а основной задачей программы является подключение к удаленному серверу, загрузка XML-файла и установка одного или нескольких приложений, указанных в данном файле. Благодаря тому, что вирус является компонентом прошивки устройства, он может без ведома пользователя установить на смартфон или планшет любое приложение. При этом почти всегда речь идет о приложениях, которые показывают рекламу поверх других программ или интерфейса Android, что приносит злоумышленниках доход.

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В Avast также отметили, что Cosiloon не загружает дополнительные приложения, если на устройстве установлен китайский язык, IP-адрес устройства принадлежит китайскому диапазону IP, а число локально установленных приложений не превышает двух.

Согласно списку зараженных гаджетов, в зоне риска находятся владельцы 141 модели Android-устройств, произведенных компаниями Alps, Archos, Digma, Elink, Irbis, Prestigio, ZTE и рядом других. При этом зараженные устройства были обнаружены в более чем 90 странах, а единственной общей характеристикой для них является использование чипсетов Mediatek.