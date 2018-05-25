Вышел на свободу убийца, застреливший женщин прямо в суде

По имеющимся неподтвержденным данным, после тюрьмы дом Тоомика будет где-то в Таллинне или его пригороде, тогда как убийство им было совершено 26 мая 2003 года в Ида-Вируском уездном суде в Йыхви.

Работавший в охранной фирме Тоомик из своего законного револьвера в тот день застрелил свою бывшую подружку Людмилу (23), благодаря которой и оказался в суде по ее заявлению об установлении отцовства по отношению к ее годовалому мальчику. Через несколько дней в больнице от ран скончалась и мать Людмилы - Валентина (61).

Подряд около шести выстрелов прозвучали прямо перед началом заседания, когда судья еще не успела войти в зал. После стрельбы в женщин - с близкого расстояния в голову, шею и грудь - Тоомик бросил револьвер на пол и спокойно ждал задержания.

Впоследствии в ходе уголовного судебного процесса Тоомик в своем деянии прямо не раскаивался, утверждая, что Людмила и Валентина терроризировали его, и в результате он якобы находился в нестабильном психическом состоянии. При этом у Тоомика к тому моменту была уже другая семья и дочь.

В 2004 году Александеру Тоомику присудили 12 лет тюрьмы за убийство особо опасным способом, однако суд второй инстанции увеличил срок до 15 лет. Во время заключения Тоомик неоднократно пытался досрочно освободиться, но суд отказывал ему, обосновывая это особой степенью тяжести совершенного преступления.