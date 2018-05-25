Глава МИД Эстонии: рапорт по MH17 указывает на причастность России, виновных надо наказать

«Рапорт безусловно является крайне четким доказательством того, что российские вооруженные силы напрямую связаны с выстрелом, сбившим рейс MH17, что они до сих пор отрицали, - сказал Миксер BNS в пятницу. - Это значит, что российские власти должны сотрудничать — что они до сих пор не делали, чтобы виновных смогли привлечь к ответственности», - добавил министр.

«Это вновь подтверждает непосредственное участие России в украинском конфликте. Я уверен, что это также очень весомое доказательство того, в какой мере российские вооруженные силы напрямую связаны с происходящим на востоке Украины», - сказал Миксер, комментируя составленный в Нидерландах рапорт.

Миксер также дал высокую оценку заявлению верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, в пятницу призвавшей Россию к признанию своей ответственности. «Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) выступила с крайне четким и конкретным заявлением, с этими принципами можно только согласиться», - сказал Миксер.

Эта тема также будет обсуждаться на предстоящей в понедельник в Брюсселе встрече глав МИД ЕС, сказал Миксер. «Мы основательно ознакомимся с позициями всех коллег и детально обсудим эту тему в понедельник, а затем можно будет конкретнее обсудить, что делать, чтобы все, кто в ответе за это, были привлечены к ответственности», - сказал Миксер.

«Ясно, что российские власти до сих пор не участвовали в сотрудничестве, необходимом для выяснения истины и привлечения к ответственности виновных. Этого также следует решительно потребовать», - сказал Миксер.

Рейс MH17 малайзийской государственной авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года по пути из Амстердама в Куала-Лумпур над Восточной Украиной. Погибли все 298 находившихся на борту, в том числе 196 граждан Нидерландов. Всего в самолете находились граждане 17 стран.