Оценка населением жизни в Эстонии удержалась на прежнем уровне

Согласно проведенному по заказу Министерства обороны исследованию «Общественное мнение и государственная оборона», за в течение последних двух лет оценка населением жизни в Эстонии удерживалась на стабильном уровне.

Резкий рост оценки произошел после смены правительства осенью 2016 года, что привело к более положительной оценке происходящего в жизни Эстонии со стороны русскоязычных респондентов. По сравнению с предыдущим исследованием улучшились именно оценки изменений в жизни в Эстонии со стороны неэстонцев, доля положительных ответов эстонцев несколько сократилась и тем самым распределение разных вариантов ответов эстонцев и неэстонцев стало фактически одинаковым.

В ходе прошедшего весной опроса 40 процентов респондентов заявили, что жизнь в Эстонии улучшилась, а 35 процентов — что она осталась на том же уровне. Всего 21 процент заявил, что стало хуже. Если среди эстонцев об изменении к лучшему заявили 40 процентов, то среди русскоязычных респондентов 39 процентов. Прошлой осенью результаты составили 44 и 36 процентов соответственно.

Развитие Эстонии выше оценивают респонденты с высшим образованием (52 процента). Среди респондентов со средним или специальным средним образованием так считают 37 процентов, а среди респондентов с уровнем образования ниже среднего 31 процент.

На оценку также влияло экономическое положение — в среднем, более высокие оценки давали люди с доходами от 400 евро на члена домохозяйства в месяц.

Доля людей, которые очень часто или довольно часто испытывают гордость и радость от жизни в Эстонии, по сравнению с проводившимся осенью опросом немного увеличилась и поднялась до уровня проводившегося год назад опроса. Прошлой осенью такой ответ дали 60 процентов респондентов, а в этот раз 59 процентов. Среди эстонцев такой ответ дали 68 процентов респондентов, а среди неэстонцев 41 процент. Во время прошлого опроса эти показатели составили 63 и 38 процентов соответственно.

Составители исследования отмечают, что весной доля довольных жизнью в Эстонии людей всегда немного больше, чем осенью, это может быть вызвано эффектом от предшествовавших периоду опроса торжеств в честь годовщины республики.