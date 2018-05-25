Как в Белом доме объясняли решение об отмене саммита

Наталка Писня, Би-би-си, Вашингтон

Через несколько часов после заявления главы Белого дома об отмене встречи с северокорейским лидером Белый дом созвал специальный брифинг.

На нем высокопоставленный администрации (выступавший, что типично в подобных случаях, на условиях анонимности) рассказал, что Северная Корея продемонстрировала "абсолютное отсутствие честных намерений" в подготовке к ядерному саммиту.

Он также добавил, что Пхеньян в своем поведении продемонстрировал серию "нарушенных обещаний", начавшуюся полтора месяца назад, 8 марта, после того как сама идея саммита впервые была согласована и оговорена с президентом США.

Группа старших чиновников Белого дома, в их числе советник по национальной безопасности Джон Болтон, прилетела на встречу в Сингапуре с представителями Северной Кореи соответствующего уровня для финальных приготовлений к саммиту. Но те попросту не явились на переговоры.

Еще одно нарушенное обещание, по словам Белого дома, - отмена встречи с Южной Кореей на прошлой неделе и протест Северной Кореи в отношении военных учений, которые были оговорены и одобрены заранее.

Представитель Белого дома подчеркнул: мяч - на северокорейской стороне. Для того чтобы саммит состоялся, стороны должны провести соответствующие переговоры и обсудить, что именно будет на повестке.

По словам представителя администрации, Трамп хочет использовать каждую возможность для мирного урегулирования ситуации в отношении Северной Кореи и дверь США для северокорейских лидеров открыта.

Тем не менее, политика США по отношению к Северной Корее останется такой же, как и была с момента начала работы нынешней администрации - по словам представителя Белого дома, на Северную Корею будет оказываться максимальное давление.