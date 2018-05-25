Новое правило в поездах Elron возмутило пассажиров

Elron сообщил, что с понедельника, 28 мая, из-за ремонтных работ в поездах западного направления может быть больше пассажиров, чем обычно.

«Поэтому на отбывающих в час пик из Таллинна рейсах 559 (в 15:44), 565 (17:07) и 571 (18:24) на участке Таллинн-Пяэскюла запрещен вход в поезда с велосипедами», - говорится в посте Elron на Facebook.

Один пассажир отмечает, что для некоторых людей поехать на поезде с велосипедом — жизненно важная необходимость, чтобы передвигаться между домом и работой.

Стоит отметить, что график движения поездов изменен, и в рабочие дни с 10.40 до 21.40 для проезда и остановок внутри города поезда смогут использовать только дороги и платформы, имеющиеся по направлению на въезд в Таллинн.