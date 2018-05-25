Новое правило в поездах Elron возмутило пассажиров

Люди в соцсетях выражают негодование из-за связанного с ремонтными работами запрета в час пик ездить в поездах на участке Таллинн-Пяэскюла с велосипедами, передает Postimees.
Elron сообщил, что с понедельника, 28 мая, из-за ремонтных работ в поездах западного направления может быть больше пассажиров, чем обычно.
«Поэтому на отбывающих в час пик из Таллинна рейсах 559 (в 15:44), 565 (17:07) и 571 (18:24) на участке Таллинн-Пяэскюла запрещен вход в поезда с велосипедами», - говорится в посте Elron на Facebook.
Один пассажир отмечает, что для некоторых людей поехать на поезде с велосипедом — жизненно важная необходимость, чтобы передвигаться между домом и работой.
Стоит отметить, что график движения поездов изменен, и в рабочие дни с 10.40 до 21.40 для проезда и остановок внутри города поезда смогут использовать только дороги и платформы, имеющиеся по направлению на въезд в Таллинн.
Это означает, что жизнь людей живущих за пределами столицы, но приезжающих в Таллинн на работу, станет крайне неудобной во время возвращения домой. Если до сих пор в направлении Таллинн-Пяэскюла в промежуток 15.30-18.30 было десять отправлений (15.33, 15.53, 16.13, 16.33, 16.53, 17.12, 17.32, 17.50, 18.09 и 18.27), то во время ремонта, который выпадает не на самый активный отпускной период, фирма будет осуществлять лишь три отправления (15.44, 17.07 ja 18.24).