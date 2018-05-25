Фото: смотрите, у кого в Киеве взяла автограф президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сейчас на Украине с официальным визитом. Перед финалом Лиги чемпионов она встретилась с известным эстонским футболистом Рагнаром Клаваном и даже взяла у него автограф.

«Мы долго говорили о том, как проходит подготовка к подобным играм, о спортивной системе, жизни в Эстонии, о происходящем в мире. Будем завтра держать кулачки», - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.