Фото: смотрите, у кого в Киеве взяла автограф президент Эстонии
25 мая 2018 г., 20:54
Завтра, 26 мая, на стадионе в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который завтра выступит в составе «Ливерпуля», встретился перед матчем с президентом Керсти Кальюлайд.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сейчас на Украине с официальным визитом. Перед финалом Лиги чемпионов она встретилась с известным эстонским футболистом Рагнаром Клаваном и даже взяла у него автограф.
«Мы долго говорили о том, как проходит подготовка к подобным играм, о спортивной системе, жизни в Эстонии, о происходящем в мире. Будем завтра держать кулачки», - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.