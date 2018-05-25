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Фото: смотрите, у кого в Киеве взяла автограф президент Эстонии

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ФОТО: Facebook / Kersti Kaljulaid

Завтра, 26 мая, на стадионе в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который завтра выступит в составе «Ливерпуля», встретился перед матчем с президентом Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сейчас на Украине с официальным визитом. Перед финалом Лиги чемпионов она встретилась с известным эстонским футболистом Рагнаром Клаваном и даже взяла у него автограф.

«Мы долго говорили о том, как проходит подготовка к подобным играм, о спортивной системе, жизни в Эстонии, о происходящем в мире. Будем завтра держать кулачки», - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook. 

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