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  • Глава МВД в Нарве: средняя зарплата спасателей вырастет до 1000 евро

Глава МВД в Нарве: средняя зарплата спасателей вырастет до 1000 евро

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Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm/Kanal 2

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, побывавший сегодня с рабочим визитом в Нарве, заверил, что планируемое повышение в 2019 году заработной платы спасателей состоится.

Министр заявил, что в первую очередь повышение коснется как раз тех, кто выезжает по тревоге и только потом повысят зарплату сотрудникам административных и вспомогательных служб, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Средняя зарплата спасателей в следующем году вырастет до 1000 евро, то есть больше чем на 23%. А в дальнейшем мы надеемся потихоньку повысить эту зарплату до средней в Эстонии", - отметил Анвельт.

В 2017 году средняя месячная зарплата в Эстонии составила 1221 евро.

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