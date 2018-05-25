Глава МВД в Нарве: средняя зарплата спасателей вырастет до 1000 евро
25 мая 2018 г., 21:19
Министр внутренних дел Андрес Анвельт, побывавший сегодня с рабочим визитом в Нарве, заверил, что планируемое повышение в 2019 году заработной платы спасателей состоится.
Министр заявил, что в первую очередь повышение коснется как раз тех, кто выезжает по тревоге и только потом повысят зарплату сотрудникам административных и вспомогательных служб, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Средняя зарплата спасателей в следующем году вырастет до 1000 евро, то есть больше чем на 23%. А в дальнейшем мы надеемся потихоньку повысить эту зарплату до средней в Эстонии", - отметил Анвельт.
В 2017 году средняя месячная зарплата в Эстонии составила 1221 евро.