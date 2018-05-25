Видео: Путин ответил на вопрос о MH17 и пообещал не занимать пост более двух сроков подряд

"Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Россия не была допущена к расследованию, а аргументы, которые озвучивает Москва, не принимаются во внимание комиссией. В это же время Путин обратил внимание собравшихся в Петербурге на то, что Украина на момент крушения самолета не выполнила обязательства по закрытию воздушного пространства.

"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает", - отметил президент.

В пятницу, 25 мая, Нидерланды и Австралия выступили с официальным заявлением, в котором обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Обе страны уже проинформировали Россию о своей позиции.

Накануне JIT на пресс-конференции сообщила о выводах расследования. Согласно им ЗРК "Бук", из которого был, предположительно, сбит самолет, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. По данным JIT, "Бук" прибыл на Украину из России - эксперты проследили путь ЗРК из РФ в Донбасс.

Выводы JIT указывают на непосредственную причастность России к инциденту. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по пути на экстренную встречу кабинета министров, посвященную обсуждению заключения экспертов.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

Российские власти по-прежнему категорически отрицают причастность к катастрофе. Западные же страны полностью поддерживают выводы JIT и уверены в их подлинности. Ранее Госдепартамент США, комментируя доклад, выразил доверие представленным сведениям и призвал Россию "прекратить лгать" и прояснить участие страны в трагедии.

Путин пообещал не занимать президентский пост более двух раз подряд

В ходе пленарного заседания Путину также задали вопрос о том, намерен ли глава государства и в будущем придерживаться нормы конституции, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции РФ", - подчеркнул Путин и напомнил, что в основном законе четко прописано, что президент может занимать пост не более двух сроков подряд.

Глава государства также напомнил, что в 2008 году он уже покидал свой пост после второго президентского срока подряд. "Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - заверил российский лидер.