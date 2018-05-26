Фото: крупный пожар в Ласнамяэ, людям рекомендовали не открывать окна

Дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Postimees, что между ангарами по адресу Суур-Сыямяэ,31 горел мусор. Также горело сооружение из поливинилхлорида (ПВХ). Возникший от пожара дым накрыл центр города, поэтому пресс-секретарь призывала не делать ложных вызовов. Ночью людям рекомендовали держать окна закрытыми.