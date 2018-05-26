Фото: ночью прошел масштабный полицейский рейд
26 мая 2018 г., 9:09
Сегодня ночью на улицах Вильянди можно было встретить гораздо больше стражей правопорядка, поскольку состоялся полицейский рейд, в рамках которого проверяли трезвость водителей.
В рейде принимали участие не только вильяндиские полицейские, но и тартуские. По словам сотрудника Sakala Кенно Соо, на улице Кагу к часу ночи уже были пойманы два нетрезвых водителя. Также были проверены подозрительные автомобили.
Основательно была проверена одна старая BMW и находившиеся в ней четыре человека. Полиция не обнаружили ничего незаконного и машина смогла продолжить свой путь.