сб, 26.05.2018
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  • Фото: ночью прошел масштабный полицейский рейд

Фото: ночью прошел масштабный полицейский рейд

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Сегодня ночью на улицах Вильянди можно было встретить гораздо больше стражей правопорядка, поскольку состоялся полицейский рейд, в рамках которого проверяли трезвость водителей.

В рейде принимали участие не только вильяндиские полицейские, но и тартуские. По словам сотрудника Sakala Кенно Соо, на улице Кагу к часу ночи уже были пойманы два нетрезвых водителя. Также были проверены подозрительные автомобили.

Основательно была проверена одна старая BMW и находившиеся в ней четыре человека. Полиция не обнаружили ничего незаконного и машина смогла продолжить свой путь.

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